عێراق و تورکیا ڕێککەوتنێکی یەک ساڵەیان بۆ بەکارهێنانی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی خاوی نێوانیان واژوو کرد

Fakhradin Ibrahim Mohammad
01 ئاب 2026•نوێکردنەوە: 01 ئاب 2026
وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکان ئاڵپەرسلان بایراکتار پێشوازی لە وەزیری نەوتی عێراق، باسم محەمەد خوزەیر و شاندێکی یاوەری کرد.
لەم بارەیەوە ئاڵپەرسلان بایراکتار لە تۆڕی کۆمەڵایەتی پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە کە کۆبوونەوەیەکی بونیادنەریان لەگەل باسم محەمەد خوزەیر ئەنجام داوە.
بایراکتار ڕایگەیاندووە: "دوای کۆبوونەوەکە ڕێککەوتننامەیەکی یەک ساڵەمان لە نێوان کۆمپانیای بۆتاش و کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق SOMO و NOC واژوو کردووە بۆ گەرەنتیکردنی بەکارهێنانی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی خاوی عێراق بۆ تورکیا".
وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا ڕاشیگەیاندووە کە، لەسەر ڕێککەوتننامەیەکی درێژخایەنی نوێی لەگەڵ عێراق کار دەکەن بۆ بەگەڕخستنی ڕێڕەوێکی ستراتیژی وزە و توانیویانە ئاستی توانای هەناردەکردنی ئەو ڕێڕەوە بگەیەنە ڕۆژانە ٧٥٠ هەزار بەرمیل.
بە گوتەی ئاڵپەرسلان بایراکتار ئەو هێڵە بێ پچڕان نەوتی خاوی عێراق بە ڕێگەی بەندەی جەیهانەوە بۆ بازارەکانی جیهان دەگوازێتەوە و ئەوەش بە گرنگیدان بە دۆخی جیهانی، لە ڕووی ئاسایشی وزەی ناوچە و جیهان، دەرخەری پێگەی گرنگی ستراتیژی پڕۆژەکەیە.
لە کۆتاییدا وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکان ئاڵپەرسلان بایراکتار نووسیوێتی، "ئامانجی ئێمە لە بەکارخستنی هەموو تواناکان، بەجێگەیاندنی هاوکارییەکی تەواو و درێژخایەنە لە سەردەمی نوێ لە بواری وزە لەنێوان عێراق و تورکیا و گەیاندنی سەرچاوەکانی وزەی عێراق و ناوچەکە لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە بۆ هەموو بازارەکانی جیهان".