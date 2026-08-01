وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکان ئاڵپەرسلان بایراکتار: " ڕێککەوتننامەیەکی یەک ساڵەمان لە نێوان کۆمپانیای بۆتاش و کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق SOMO و NOC واژوو کردووە بۆ گەرەنتیکردنی بەکارهێنانی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی خاوی عێراق بۆ تورکیا".

عێراق و تورکیا ڕێککەوتنێکی یەک ساڵەیان بۆ بەکارهێنانی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی خاوی نێوانیان واژوو کرد وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکان ئاڵپەرسلان بایراکتار: " ڕێککەوتننامەیەکی یەک ساڵەمان لە نێوان کۆمپانیای بۆتاش و کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق SOMO و NOC واژوو کردووە بۆ گەرەنتیکردنی بەکارهێنانی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی خاوی عێراق بۆ تورکیا".

وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکان ئاڵپەرسلان بایراکتار پێشوازی لە وەزیری نەوتی عێراق، باسم محەمەد خوزەیر و شاندێکی یاوەری کرد.

لەم بارەیەوە ئاڵپەرسلان بایراکتار لە تۆڕی کۆمەڵایەتی پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە کە کۆبوونەوەیەکی بونیادنەریان لەگەل باسم محەمەد خوزەیر ئەنجام داوە.

بایراکتار ڕایگەیاندووە: "دوای کۆبوونەوەکە ڕێککەوتننامەیەکی یەک ساڵەمان لە نێوان کۆمپانیای بۆتاش و کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق SOMO و NOC واژوو کردووە بۆ گەرەنتیکردنی بەکارهێنانی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی خاوی عێراق بۆ تورکیا".

وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکانی تورکیا ڕاشیگەیاندووە کە، لەسەر ڕێککەوتننامەیەکی درێژخایەنی نوێی لەگەڵ عێراق کار دەکەن بۆ بەگەڕخستنی ڕێڕەوێکی ستراتیژی وزە و توانیویانە ئاستی توانای هەناردەکردنی ئەو ڕێڕەوە بگەیەنە ڕۆژانە ٧٥٠ هەزار بەرمیل.

بە گوتەی ئاڵپەرسلان بایراکتار ئەو هێڵە بێ پچڕان نەوتی خاوی عێراق بە ڕێگەی بەندەی جەیهانەوە بۆ بازارەکانی جیهان دەگوازێتەوە و ئەوەش بە گرنگیدان بە دۆخی جیهانی، لە ڕووی ئاسایشی وزەی ناوچە و جیهان، دەرخەری پێگەی گرنگی ستراتیژی پڕۆژەکەیە.

لە کۆتاییدا وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکان ئاڵپەرسلان بایراکتار نووسیوێتی، "ئامانجی ئێمە لە بەکارخستنی هەموو تواناکان، بەجێگەیاندنی هاوکارییەکی تەواو و درێژخایەنە لە سەردەمی نوێ لە بواری وزە لەنێوان عێراق و تورکیا و گەیاندنی سەرچاوەکانی وزەی عێراق و ناوچەکە لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە بۆ هەموو بازارەکانی جیهان".

