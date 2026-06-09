شاندەێکی هاوبەشی ژووری بازرگانی پیشەسازیی دهۆک و دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان-عێراق سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی ئه‌رزه‌ڕۆم'یان کرد.

شاندەکە لە لایەن ئەندامی دەستەی کارگێڕی ژووری بازرگانی و بۆرسەی تورکیا (TOBB) و سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی ئه‌رزه‌ڕۆم (ETSO) سەلیم ئۆزکاڵن و لێپرسراوانی بازرگانی ناوچەکە پێشوازییان لێکرا.

شاندەکەی هەرێمی کوردستان لە هەریەکە لە سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی دهۆک شوکری جەمیل، بەڕێوەبەری بەبازاڕکردن لە دەستەی گەشتوگوزار سیروان تۆفیق و جێگری سەرۆکی ژوورە بازرگانی و پیشەسازییەکانی هەرێمی کوردستان ئەڤراز بەهجەت پێکهاتبوو.

لە میانی پێشوازییەکەدا سەلیم ئۆزکاڵن ڕایگەیاند، قەبارەی بازرگانی تورکیا و عێراق ٢٠ ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە و ڕاشیگەیاند، ئامانجیان بەرزکردنەوەی زیاتری ئەو قەبارە بازرگانییەیە.

سەلیم ئۆزکاڵن گوتیشی: "عێراق تا ئێستا گەورەترین بازاڕ بووە بۆ هەناردەکردنی کاڵای ڕۆژهەڵاتی ئانادۆڵو و بە تایبەتیش بۆ کەرتی پیشەسازی ئه‌رزه‌ڕۆم و لەسەدا ١٥ی کۆی گشتی بەرهەمەکانمان راستەوخۆ بۆ عێراق هەناردە دەکرێن کە بریتین لە خۆراک، کەلوپەلی بیناسازی و پیشەسازییەکانی دیکە".

ئۆزکاڵن ئاماژەی بە دەروازی سنووری خابوور (ئیبراهیم خەلیل) دا وەک ڕێڕەوێکی گرنگی بازرگانی و هاوکات جەختی لە گرنگی جێبەجێکردنی پڕۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان کردەوە کە لە بەسڕەوە دەست پێ دەکات و سنوورەکانی تورکیا تێپەڕ دەکات.

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی ئه‌رزه‌ڕۆم (ETSO) سەلیم ئۆزکاڵن هەروەها باسی لە تێکەڵکردنەوەی ڕێگەکانی بازرگانی بۆ بەهێزکردنی قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی کرد و گوتی: "پڕۆژەی بەندەری لۆجستی ڕەزە ئیدرە کە لە ناوچەکەماندا جێبەجێ دەکرێت و دەروازەیەکی ستراتیژییە بۆ تێکەڵکردنی بە پڕۆژەی بازرگانی عێراق و تورکیا کە لە کۆتاییدا دەگاتە دەریای ڕەش و بازارەکانی ئەورووپا و ڕووسیا. ئەرزەڕۆم باشترین پێگەی هەیە بۆ بەستنەوەی ئەو ڕێرەوە بازرگانییانە".

