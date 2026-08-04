سەرۆکی گشتیی مەهەپه‌ باخچەلی واژووی لەسەر یاسای چوارچێوە کرد

Ahmet Buğra Olaç, Kemal Karadağ
04 ئاب 2026•نوێکردنەوە: 04 ئاب 2026
سەرۆکی گشتیی مەهەپە، دەوڵەت باخچەلی واژووی لەسەر پێشنیاری یاسای چوارچێوە کرد، کە لە چوارچێوەی پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر ئەنجام دەدرێت.
جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی مەهەپە، ئەرکان ئاکچای سهردانی سەرۆکایەتی فراکسیۆنی ئاک پارتی كرد و، واژووەکانی خۆی و سەرۆکی گشتیی مەهەپە باخچەلی و جێگری سەرۆکی گشتیی مەهەپە، فەتی یڵدز و جێگری سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، جەلال ئادان و جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی مهههپه له پهرلهمانی توركیا، فیلیز کڵچ-ی ڕادەست کرد.
چاوەڕوان دەکرێت ئهمرۆ پەرلەمانتارانی دیکەی مەهەپە واژوو لەسەر پێشنیاری یاساکە بکەن.