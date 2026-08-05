- "دەنگێکی یەکگرتوو کە لە ئەدیرنەوە هەتا هەکاری بەرز کراوەتەوە، دەڵێت، "لێگەرێن با چەکەکان لە ژێر زەوی بنرێن نەک منداڵەکانمان. هەر یاسایەک کە وەک پەرلەمانی گەورەی تورکیا دەری دەکەین، دەرخەری ئەو خواستە هاوبەشەیە بە زمانێکی یاسایی".

سەرۆکی کۆمیسیۆنی داد لە پەرلەمانی تورکیا یوکسەل: "ڕۆژی هەینی تاوتوێکردنی گەڵاڵەی یاسایی چوارچێوە دەست پێ دەکەین" - "دەنگێکی یەکگرتوو کە لە ئەدیرنەوە هەتا هەکاری بەرز کراوەتەوە، دەڵێت، "لێگەرێن با چەکەکان لە ژێر زەوی بنرێن نەک منداڵەکانمان. هەر یاسایەک کە وەک پەرلەمانی گەورەی تورکیا دەری دەکەین، دەرخەری ئەو خواستە هاوبەشەیە بە زمانێکی یاسایی".

سەرۆکی کۆمیسیۆنی داد لە پەرلەمانی تورکیا جونەیت یوکسەل ڕایگەیاند کە، ڕۆژی هەینی کۆمیسیۆنەکەیان تاوتوێکردنی گەڵاڵەی یاسایی چوارچێوە دەست پێ دەکات.

جونەیت یوکسەل لەبارەی گەڵاڵەی یاسایی 'بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی' زانیاری بە پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵو دا.

سەرۆکی کۆمیسیۆنی داد لە پەرلەمانی تورکیا جونەیت یوکسەل ڕایگەیاند: "کۆمیسیۆنەکەمان ڕۆژی هەینی ٧ی ئاب کاتژمێر ٣:٣٠ خوولەک دەست دەکات بە تاوتوێکردنی گەڵاڵەی یاسایی 'بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی' ".

یوکسەل گوتیشی: "دەنگێکی یەکگرتوو کە لە ئەدیرنەوە هەتا هەکاری بەرز کراوەتەوە، دەڵێت، "لێگەرێن با چەکەکان لە ژێر زەوی بنرێن نەک منداڵەکانمان. هەر بابەتێک کە دەینووسین و هەر دێرێک کە دروستی دەکەین و هەر یاسایەک کە وەک پەرلەمانی گەورەی تورکیا دەری دەکەین، دەرخەری ئەو خواستە هاوبەشەیە بە زمانێکی یاسایی".