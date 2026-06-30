سەرۆکی دەزگای هەواڵگری تورکیا (میت) ئیبراهیم کاڵن لەگەڵ هەریەکە لە سەرکۆماری عێراق نزار ئامێدی، سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری فایق زێدان، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق باسم بەدری و سەرۆکی پارتی تەقەدوم، محەمەد حەلبووسی کۆبوویەوە.

سەرۆکی میت ئیبراهیم کاڵن پرسە ئەمنی و هاوکارییەکانی لەگەڵ بەرپرسانی عێراق تاوتوێ كرد سەرۆکی دەزگای هەواڵگری تورکیا (میت) ئیبراهیم کاڵن لەگەڵ هەریەکە لە سەرکۆماری عێراق نزار ئامێدی، سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری فایق زێدان، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق باسم بەدری و سەرۆکی پارتی تەقەدوم، محەمەد حەلبووسی کۆبوویەوە.

سەرۆکی دەزگای هەواڵگری تورکیا (میت) ئیبراهیم کاڵن پتەوکردنی پەیوەندییەکان لە بوارەکانی ئاسایش و هەواڵگری لەگەڵ بەرپرسانی عێراقی تاوتوێ كرد.

لە ڕاگەیاندراوێکدا سەرۆکایەتی کۆماری عێراق بڵاوی کردووەتەوە کە، سەرکۆمار نزار ئامێدی لە بەغدا پێشوازی لە سەرۆکی میت ئیبراهیم کاڵن کردووە.

کۆبوونەوەکە کە لە کۆشکی سەرکۆماری بەڕێوەچوو، تێدا پرسە هەرێمی و جیهانییەکان و هەروەها پتەوکردنی پەیوەندییەکان لە بوارەکانی ئاسایش و هەواڵگری قسەی لەبارەوە کرا.

لە کۆبوونەوەکەدا سەرکۆماری عێراق ڕایگەیاند کە خوازیارە کێشەکان بە ڕێگەی دیالۆگ و لێکتێگەیشتنی هاوبەش چارەسەر بکرێت و جەختی لە گرنگی پاراستنی ئاسایشی هاوبەش بەرامبەر ئەو هەڕەشانە کرد کە سنوورەکان تێدەپەرێنن و بەدیهێنانی کەشێکی سەقامگیر کردەوە.

لە بەرامبەر سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا جەختی لەوە کردەوە کە وڵاتەکەی لەگەڵ عێراق لە هەموو بوارێکدا لە هەماهەنگی و کاری هاوبەش بەردەوام دەبێت و گوتیشی، ئامانجیان پەرەپێدانە بە ئەرکی ئەو دامودەزگایانەی کە لە هەردوو وڵاتدا لەگەڵ یەکتر کار دەکەن.

- سەرۆکی میت لەگەڵ سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری و بەرپرسانی ئەمنی عێراق کۆبوویەوە

سەرۆکی میت ئیبراهیم کاڵن لە درێژەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا لەگەڵ سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری عێراق فایق زێدان کۆبوویەوە.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی دەسەڵاتی دادوەری عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا دۆسیەی تیرۆر کە هەڕەشە لە ناوچەکە دەکات و لەو چوارچێوەیەدا ئاڵوگۆڕی هەواڵگری گفتوگۆی لەسەر کرا.

کاڵن هەروەها لەگەڵ ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق باسم بەدری کۆبوویەوە.

لە چوارچێوەی سەردنەکەیدا بۆ عێراق، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری تورکیا ئیبراهیم کاڵن هەروەها لەگەڵ سەرۆکی پارتی تەقەدوم، محەمەد حەلبووسی کۆبوویەوە.

دیدار و کۆبوونەوەکانی ئیبراهیم کاڵن سبەیش لە بەغدا بەردەوام دەبێت.