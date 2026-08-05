سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی داد و گەشەپێدان لە پەرلەمانی تورکیا عەبدوڵڵا گولەر: "ڕەنگە کەموکۆڕی هەبێت. ئێمە ناڵێن کە بابەتێکی بێ کەموکۆڕیمان ئامادە کردووە. بەڵام ئامادەین بە عەقلی سەلیم و هەوڵی دڵسۆزانە پشتگیری لە قۆناغەکە بکەین".

سەرۆکی فراکسیۆنی ئاکپارتی عەبدوڵڵا گولەر: "ئامادەین بە عەقلی سەلیم و هەوڵی دڵسۆزانە پشتگیری لە قۆناغەکە بکەین" سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی داد و گەشەپێدان لە پەرلەمانی تورکیا عەبدوڵڵا گولەر: "ڕەنگە کەموکۆڕی هەبێت. ئێمە ناڵێن کە بابەتێکی بێ کەموکۆڕیمان ئامادە کردووە. بەڵام ئامادەین بە عەقلی سەلیم و هەوڵی دڵسۆزانە پشتگیری لە قۆناغەکە بکەین".

سەرۆکی فراکسیۆنی ئاکپارتی عەبدوڵڵا گولەر ڕایگەیاند کە یاساکە ڕەنگە کەموکۆڕی تێدا بێت بەڵام ئامادەن بە عەقلی سەلیم و هەوڵی دڵسۆزانە پشتگیری لە قۆناغەکە بکەن.

پێشنیاری یاسای تایبەت بە بەهێزکردنی هاودەنگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی بە واژووی ٣٦٠ پەرلەمانتار پێشکەش بە پەرلەمانی تورکیا کرا.

لەم بارەیەوە لە میانی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی داد و گەشەپێدان لە پەرلەمانی تورکیا عەبدوڵڵا گولەر ڕوونکردنەوەی زیاتری دا.

گولەر ڕایگەیاند کە پێشنیاری یاسای تایبەت بە بەهێزکردنی هاودەنگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی بە واژووی ٣٦٠ پەرلەمانتار پێشکەش بە پەرلەمانی تورکیا کرا.

گوتیشی: "پڕۆژە یاساکە بۆ تاوانەکانی بە ئەنقەست نییە و ئەو تاوانانەی لە لێکۆڵینەوە و پێداچوونەوەی یاسایی ئەوان بۆ بەر لە ساڵی ٢٠٠٥ و بریارەکانی هەتاهەتایی دەگرێتەوە".

عەبدوڵڵا گولەر گوتیشی: "ڕەنگە کەموکۆڕی هەبێت. ئێمە ناڵێن کە بابەتێکی بێ کەموکۆڕیمان ئامادە کردووە. بەڵام ئامادەین بە عەقلی سەلیم و هەوڵی دڵسۆزانە پشتگیری لە قۆناغەکە بکەین، پێویستە کە تێکدەر، گرفت خولقێن و یان نیەتی خراپمان نەبێت".