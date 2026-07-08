سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ: "سەرکۆمار ئەردۆغان سەرکردەیەکی زۆر بەهێزە."

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، "بڕوا ناکەم جارێکی دیکە جەنگ (لەگەڵ ئێران) دەست پێ بکاتەوە".

سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ، دوای کۆبوونەوەی لووتکەی ٣٦ەمینی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ساز کرد.

ترەمپ لە گوتارەکەیدا، ئاماژەی بە سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کرد کە وڵاتەکەی میوانداری لووتکەکەی دەکرد و ڕایگەیاند: "لووتکەیەکی زۆر سەرکەوتووی ناتۆم لە تورکیا کۆتایی پێهێنا. دەمەوێت سوپاسی سەرکۆماری تورکیا ئەردۆغان بکەم، ئەو مرۆڤێکی نایابە، سەرکۆمار ئەردۆغان، سەرکردەیەکی بێوێنەیە، دۆستی دێرینمە و سەرکردەیەکی زۆر بەهێزە. خاوەن کەسایەتییەکی زۆر بەهێزە، هەر بۆیەش هێندە سەرکەوتووە و سەرکردایەتی وڵاتێکی باش دەکات".

ترەمپ جەختی لەوە کردەوە کە تورکیا خاوەنی سوپایەکی بەهێزە و ڕایگەیاند: "کاتێک لە فڕۆکەکە دابەزیت و سەیری فڕۆکەخانەکە دەکەیت، تێرمیناڵێکی زۆر جوان دەبینیت. هەموو شتێک زۆر جوانە، دەمەوێت سوپاسی سەرکۆمار ئەردۆغان بکەم، کارێکی بێوێنەی ئەنجامداوە".

ترەمپ سەرنجی بۆ سەر پێویستی هێشتنەوەی نرخەکانی نەوت لە ئاستێکی نزمدا ڕاکێشا و ئاماژەی بەوە کرد کە هێرشکردنە سەر ئێران دۆخێکی پێویست بووە.

سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەشکرد کە لە هێرشەکانیاندا بۆ سەر ئێران، سوپا و هێزی دەریایی ئەو وڵاتەیان لەناوبردووە و ڕایگەیاند: "لە ئێستادا توانای شەڕکردنیان ئێجگار کەمە. زۆر کەم مووشەکیان بەدەستەوە ماوە".

ترەمپ جەختی لەوە کردەوە کە ئەمریکا ئەو وڵاتەیە کە زۆرترین بەشداری لە ناتۆدا دەکات و ڕایگەیاند: "یەک تریلیۆن دۆلارمان لە هێزە چەکدارەکانماندا وەبەرهێنان کردووە و لە ئێستاشدا داوای ١،٥ تریلیۆن دۆلاری دیکە لە (کۆنگرێس) دەکەین".

دۆناڵد ترەمپ سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی ناتۆ ڕایگەیاند: "گیانێکی زۆر گەورەی یەکڕیزی لە لووتکەکەدا هەبوو. داوا لە سەرجەم وڵاتان دەکەم کە بەشێوەیەکی یەکجار خێرا پابەندبوونەکانی خۆیان لە بواری بەرگریدا زیاد بکەن".

سەرۆکی ئەمریکا جەختی لەوەش کردەوە کە گیانی یەکڕیزی لە هۆڵەکەدا "بڕوانەکراو" بووە و ڕایگەیاند: "لووتکەیەکی زۆر سەرکەوتوو بوو".

ترەمپ باسی لەوە کرد کە لە ئەنقەرە دەرفەتی دیدار و کۆبوونەوەی لەگەڵ زۆرێک لە سەرکردەکاندا بۆ ڕەخساوە و لەگەڵ سەرۆکی ئۆکراینا ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی و سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع-یش کۆبووەتەوە و ڕایگەیاند: "شەرع، کارێکی زۆر باشی کردووە لە یەکخستنەوەی سووریادا، کارگەلێکی زۆر جوانی ئەنجامداوە. لە سەردەمی ئیدارەی پێشوودا سووریا تێکوپێکچووبوو".

- "بڕوا ناکەم جارێکی دیکە جەنگ (لەگەڵ ئێران) دەست پێ بکاتەوە"

لە وەڵامی گوتەی ڕۆژنامەنووسێکدا کە گوتی "وادیارە شەڕ لەگەڵ ئێراندا دووبارە دەست پێ دەکاتەوە"، ترەمپ ڕایگەیاند: "من پێم وانییە دووبارە دەست پێ بکاتەوە. پێم وایە زۆر بە خێرایی بەڕێوە دەچێت. ئەوان چەند کەشتییەکیان پێکا، ئێمەش تووندتر لێمان دان. کاتێک ئەوان لێمان بدەن، ئێمە ١٠ هێندە زیاتر لێیان دەدەین. ئێمە کەرەستە و کەلوپەلی باشتری سەربازیمان بەدەستەوەیە".

ترەمپ ​​​​​​​باسی لەوە کرد کە لە بواری ژیریی دەستکردیشدا پێش چین کەوتوون و ڕایگەیاند: "لە ئێستادا لە تیکتۆکدا لە پلەی یەکەمدام".