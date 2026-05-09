سەرکۆمار ئەردۆغان: "یەکێتیی ئەورووپا بە بێ پێگەی شایستەی تورکیا ناکامڵ و بەرامبەر بە قەیرانەکان لاوازە" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "جەنگەکان و قەیرانە ئابوورییەکان کە لێکەوتەکانیان لەسەر ئاستی جیهانی هەستی پێ دەکرێت، یەکێتیی ئەورووپا هان دەدات بۆ گرتنەبەری سیاسەتێکی بەرفراوانتر و یەکگرتووتر".

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە بۆنەی ٩ی ئایار ڕۆژی یەکێتیی ئەورووپا پەیامێکی لە هەژماری فەرمانگەی پەیوەندییەکان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal بڵاو کردەوە.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیامەکەیدا ڕایگەیاند، ٩ی ئایار، ڕۆژی یەکێتیی ئەورووپا، ساڵڕۆژی دەرکردنی جاڕنامەی شۆمەن'ە کە بناغەی بونیادنانی یەکێتیی ئەورووپایە، ئەوەش نەک تەنیا سیمبۆلێکی یەکێتییەکە، بەڵکو ئاماژەیەکی ڕوونە کە ئامانج لێی بونیادنانی داهاتوویەکی هاوبەشە لەسەر بنەمای ئاشتی، هاریکاری و ڕێزگرتنی بەرامبەر لەم کیشوەرەدا. ئەردۆغان ڕاشیگەیاندووە کە، ئەو یاسایانەی کە یەکێتیی ئەورووپا ٧٦ ساڵ بەر لە ئێستا لەسەری بونیاد نرا، لە چەندین قەیراندا تاقی کراونەتەوە.

لە پەیامەکەی سەرکۆمار ئەردۆغاندا هاتووە، "جەنگەکان و قەیرانە ئابوورییەکان کە لێکەوتەکانیان لەسەر ئاستی جیهانی هەستی پێ دەکرێت، یەکێتیی ئەورووپا هان دەدات بۆ گرتنەبەری سیاسەتێکی بەرفراوانتر و یەکگرتووتر".



​​​​​​​سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاندووە: "ئەوە ڕوون و ئاشکرایە کە دیزاینێکی ئەورووپا کە پێگەی شایستەی تورکیای تێدا نەبێت، ئەوە ناکامڵ و توانای بەرامبەر بە قەیرانەکان لاواز دەبێت".



