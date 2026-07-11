سەرکۆمار ئەردۆغان یادی قوربانیانی کۆمەڵکوژی سرێبرێنیتسا'ی بەرز ڕاگرت

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان یادی قوربانیانی کۆمەڵکوژی سرێبرێنیتسا'ی بەرز ڕاگرت.

سەرکۆمار ئەردۆغان بە بۆنەی یاسی ٣١ ساڵەی کۆمەڵکوژی سرێبرێنیتسا پەیامێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرکۆمار ئەردۆغان'دا هاتووە: "لە ٣١مین ساڵڤەگەریدا، بە ڕەحمەتەوە یادی خۆشک و برایانی بۆسنایی خۆمان دەکەینەوە کە لە میانی یەکێک لە دڕندانەترین کۆمەڵکوژییەکان کە مێژووی شایەتی بووە، کۆمەڵکوژ کران. بیرەوەری شەهیدەکانمان بەرز ڕادەگەرین و هیوای ئارامی بۆ کەسوکاریان دەخوازین. هیچ کاتێک سرێبرێنیتسا لەبیر ناکەین".

