سەرکۆمار ئەردۆغان: "ڕێگە نادەین کەس لە ئامانجەکانی سەدەی تورکیا دوورمان بخاتەوە"

Aynur Ekiz, Merve Yıldızalp Yormaz
15 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 15 حوزەیران 2026
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند بەرەو بەدیهێنانی سەدەی تورکیا، ڕێگە نادەین کەس ورەمان بڕوخێنێت، یەکگرتووییمان تێک بدات.
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە میانی کردنەوەی پڕۆژەی کردنەوەی فڕۆکەی خانەی ئەنقەرە و ئەو ڕێگەیانەی کە دەکەوتە سەر فڕۆکەخانەکە، گوتارێکی پێشکەش کرد.
لە گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان وێرای ئاماژەدان بە ئماانجەکانیان بۆ بونیادنانی سەدەی تورکیا گوتی: "لە ڕێگاماندا بەرەو بەدیهێنانی سەدەی تورکیا، ڕێگە نادەین کەس لە ئامانجەکانمان دوورمان بخاتەوە، ورەمان بڕوخێنێت، یەکگرتووییمان تێک بدات".
سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "تورکیا کە تەنیا بە گەشتێکی ئاسمانی چوار کاتژمێری دەکەوێتە دڵی ٦٧ وڵاتەوە کە ١،٥ ملیار مرۆڤیان تێدا نیشتەجێیە، بووەتە ناوەندێكی دیپلۆماسیی نێودەوڵەتی".