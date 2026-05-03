سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ عەلی زەیدی ئەنجام دا

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ ڕاسپێردراوی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی ئەنجام دا.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، سەرکۆمار ئەردۆغان وێڕای پیرۆزبایی لە زەیدی بە بۆنەی دیاریکردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، ڕایگەیاند کە لەو باوەڕەدایە بەخێرایی حکوومەتێکی بونیادنەر، هاوسەنگ و سەقامگیر بۆ عێراق پێک دەهێنێت.

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند، تورکیا لەگەڵ عێراق هاوکارییەکانی لەسەر بنەمای هاریکاری ستراتیژی و دامەزراوەیی پەرەی سەندووە و دەیانەوێ لەم قۆناغە نوێیەشدا ئەوە بەرەوپێش ببەن و جەختی لەوەش کردەوە کە تورکمانەکان پێکهاتەیەکی تایبەتن بۆ برایەتی لە نێوان عێراق و تورکیا.

سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوەشداوە کە ئەوان سوورن لەسەر بەرەپێشبردنی پەیوەندییەکانیان لە زۆر بواری گرنگدا لەوانەش پڕۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، پیشەسازیی بەرگریی، وزە و گەیاندن.