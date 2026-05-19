سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکی کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەورووپا، ئورسولا ڤۆن دێر لاین ئەنجام دا

Dilhan Türker Yıldız
19 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 19 مای,س 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکی کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەورووپا، ئورسولا ڤۆن دێر لاین ئەنجام دا.
بە پێی ڕاگەیاندراوێکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal بڵاو کراوەتەوە، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەورووپا و پرسە هەرێمی و جیهانییەکان تاوتوێ کرا.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە تورکیا بۆ پاراستنی ئاگربەست و گەرەنتی ئاشتی لە ناوچەکە هەوڵ دەدات و گەرووی هورمز پێویستە بە زووترین کات بکرێتەوە.
سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها ئاماژەی بە بەردەوامی چەتەگەری ئیسرائیل و پێشێلکردنی یاساکانی نێودەوڵەتی کرد و ڕایگەیاند، پێویستە گوشارەکانی نێودەوڵەتی بۆ سەر ئیسرائیل زیاد بکرێت.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە گرژییەکانی ناوچەکە گرنگی پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەورووپای جارێکی دیکە دەرخست.
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند کە بەشداری تورکیا لە دەستپێشخەرییەکانی ستراتیژی ئاسایشی یەکێتیی ئەورووپا بە سوود دەبێت و پێناسە گومرگییەکانی یەکێتییەکە پێویستە نوێ بکرێتەوە و پەرەپێدان بە هاوکارییەکان لە هەموو بوارەکاندا گرنگە.