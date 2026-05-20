سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەنجام دا

Abdullah Özkul
20 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 20 مای,س 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەنجام دا.
بەپێی هەواڵێکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، لە گفتوگۆ تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکانی لەگەڵ هەڵسەنگاند.
سەرکۆمار ئەردۆغان بۆ سەرۆک ترەمپ ڕایگەیاند کە بڕیاری درێژکردنەوەی ئاگربەست لە پێکدادانەکانی ناوچەکەدا گۆڕانکارییەکی ئەرێنییە و جەختی لەوەش کردەوە کە باوەڕی بەوە هەیە کە بۆ بابەتە ناکۆکەکان چارەسەری مەعقوڵ دەشێ بدۆزرێتەوە و ڕایگەیاند کە پشتیوانی لە دستپێشخەرییە بونیادنەرانەکاندا دەکات.
لەبارەی سووریاشەوە سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە دەستەبەری سەقامگیری لە سووریا دەستکەوتی بۆ هەموو ناوچەکە هەیە و پشتیوانی تورکیا بۆ سووریا بێ پسانەوە بەردەوام دەبێت و ڕاشیگەیاند کە پێویستە ڕێگریی بکرێت لە خراپتربوونی دۆخی لوبنان.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، کە ئامادەکارییەکان بۆ لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە بەردەوامە و هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ سەرکەوتنی لووتکەکە لە هەموو بوارێکدا.
سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها بە هۆی ئەو هێرشە قێزەونەی کە کرایە سەر مزگەوتێک لە سان دیاگۆی ئەمریکا، سەرەخۆشی لە سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ کرد و ڕایگەیاند، تورکیا لەگەڵ تاوانی لەو چەشنەیە کە هەر گرووپێکی ئایینی بکاتە ئامانج، دژە و سەرکۆنەی دەکات.