سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەنجام دا

ئیستانبوڵ - AA

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەنجام دا.



فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕایگەیاند، سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ هاوسۆزی خۆی بە هۆی ڕووداوی هێرشکردنەکە لە میانی خوانێک لەگەڵ پەیامنێراندا لە کۆشکی سپی بۆ سەرۆک ترەمپ دەربڕی.



سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، ئەو کردەوەیە، هێرشێکی قێزەونە بۆ سەر دیموکراسی و ئازادی ڕاگەیاندن و هیوای زوو چاکبوونەوەی بۆ ئەو کارمەندە ئەمنییەش خواست کە لە ڕووداوەکەدا بریندار بووە.



