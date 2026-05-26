سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی پاکستان شەهباز شەریف ئەنجامدا - سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی پاکستان شەهباز شەریف، پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و پاکستان و پرسە هەرێمی و جیهانییەکانی لەگەڵ هەڵسەنگاند.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی پاکستان شەهباز شەریف ئەنجامدا.

فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal ڕایگەیاند کە لە گفتوگۆ تەلەفۆنییەکەدا پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و پاکستان و پرسە هەرێمی و جیهانییەکانی لەگەڵ هەڵسەنگاند.

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە ئەوان بەردەوام دەبن لەسەر هەنگاونان بۆ بەرەوپێشبردنی پەیوەندییەکانی نێوان پاکستان و تورکیا.

سەرکۆمار ئەردۆغان وێڕای ئاماژەدان بەوەیکە پاکستان و تورکیا لەگەڵ وڵاتانی برا بۆ کۆتاییهێنان بە پێکدادانەکان و دەستەبەری ئاشتی و سەقامگیری لەناوچەکەدا لە هەوڵدان، گوتیشی، هەوڵی نێوەندگیران بە نرخە و هیوای خواست دانوستانەکان ئەنجامێکی ئەرێنی بێت.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەروەها پیرۆزبایی جەژنی قوربانی لە سەرۆکوەزیرانی پاکستان شەهباز شەریف و گەلی ئەو وڵاتە کرد.