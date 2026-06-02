سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی هۆڵەندا ڕۆپ یەتن ئەنجام دا.

فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕایگەیاند، لە گفتوگۆکەدا پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و هۆڵەندا و پرسە هەرێمی و جیهانییەکان تاوتوێ کراوە.

سەرکۆمار ئەردۆغان بە بۆنەی دەستبەکاربوونی لە ئەرکی نوێدا پیرۆزبایی لە ڕۆپ یەتن کرد و جەختی لەوە کردەوە کە لە قۆناغی نوێیدا ئامانجیان پەرەپێدان بە دیالۆگ و بەهێزکردنی هاوکاری نێوان دوو وڵاتە.

ئەردۆغان ڕاشیگەیاند کە تورکیا بۆ کۆتایی هێنان بە پێکدادانەکان لە ناوچەکەدا لە هەوڵێکی چڕدایە و گۆڕانکارییەکان جیۆپۆلێتیک پێویستی پەیوەندییەکانی تورکیا و یەکێتیی ئەورووپای لە چوارچێوەی هاوکارییەکی زیاتر و بەربڵاوتر و دامەزراوەیی و فرە ڕەهەندی زیاتر دەرخست.

سەرکۆماری تورکیا ئاماژەی بە دۆخی غەززە و کەناری ڕۆژئاواش دا و باسی لە گرنگی پشتیوانی هۆڵەندا لە بەرقەرارکردنی ئاشتییەکی بەردەوام لە ناوچەکەدا کرد.

