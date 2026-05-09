سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سه‌رۆكی ئیمارات، محه‌مه‌د بن زاید ئال نهیان ئەنجام دا لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، لە ڕەوتی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێراندا، بە تەواوی پشتیوانیکەری سەروەری و ئاسایشی ئیمارات دەبن.

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە هەژماری تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal بڵاوی کردەوە کە، سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سه‌رۆكی ئیمارات، محه‌مه‌د بن زاید ئال نهیان، پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکانی لەگەڵ تاوتوێ کرد.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا پەرەپێدان بە پەیوەندییەکانی نێوان هەر دوو وڵات بەتایبەت لە بوارەکانی بازرگانی، وزە و ئاسایشی بە گرنگ لە قەڵەم دا.



​​​​​​​لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، ڕەوتی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران کاریگەری لەسەر وڵاتانی ناوچەکە هەیە و گوتیشی، بە تەواوی پشتیوانیکەری سەروەری و ئاسایشی ئیمارات دەبن و بەهۆی ئەو دۆخەی کە تووشی ئیمارات بوو، هاوسۆزی خۆی بۆ ئال نهیان دەربڕی.

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند کە تورکیا لەگەڵ وڵاتانی دیکە لە پەیوەندی دایە بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەکی دیپلۆماتیک لە نێوان ئەمریکا و ئێران و ڕاشیگەیاند، بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی ناوچەکە، پێویستیمان بە دیالۆگ و هاریکاری زیاتر هەیە.