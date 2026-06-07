سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکی بەرەی تورکمانی و پارێزگاری کەرکووک محەمەد سەمعان ئاغا کرد

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکی بەرەی تورکمانی و پارێزگاری کەرکووک محەمەد سەمعان ئاغا کرد.

لە پێشوازییەکەدا کە لە کۆشکی دۆڵمەباهچە لە ئیستانبوڵ بەرێوەچوو، هەریەکە لە جێگری سەرۆکی گشثی ئاکپارتی کورشاد زۆرلو و ڕاوێژکاری باڵای ئاسایش و سیاسەتی دەرەوەی سەرکایەتی کۆمار ئاکیف چاغاتای کلچ بەشدار بوون.

لە دیدارەکەدا دوایین پەرەسەندنەکان لە عێراق و ناوچەکە و دۆخی تورکمانەکە وەک پێکهاتەیەکی ڕەسەنی عێراق تاوتوێ کرا.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە کۆبوونەوەکەدا ئاماژەی بە پاراستنی کەرکووک دا وەک سیمبولێکی دەوڵەمەندی کولتووری و سەرچاوە مرۆییەکانە لە سوودی هەموو ناوچەکەیە و سەرکەوتن لە کەرکووک بۆ سەرلەنوێ ژیانەوەی ناوچەکە و هەروەها یارمەتیدەرێکی بەهێز دەبێت بۆ دەربازبوون لە تیرۆر.

سەرکۆمار ئەردۆغان بە بۆنەی دەستبەکاربوون و کارکردنی لەم ماوەیەدا لەگەڵ هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک، پیرۆزبایی لە محەمەد سەمعان ئاغا کرد و جەختی لەوە کردەوە کە پشتیوانییەکانی تورکیا بۆ پاراستنی ئەو ئاشتییەکە بۆ کەرکووک و سەرانسەری عێراق بەردەوام دەبێت.

لەبەرامبەردا سەرۆکی بەرەی تورکمان محەمەد سەمعان ئاغا سوپاسی سەرکۆمار ئەردۆغانی کرد بۆ پشتیوانییەکانی بۆ کەرکووک.

محەمەد سەمعان ئاغا ئاماژەی بەوەشدا کە تورکمانەکان بەردەوام دەبن لە یارمەتیدان بۆ گەشەکردنی عێراق و ئاسایشی وڵاتەکە و بەرگری دەکەن لە پاراستنی ماف و ئازادییە دەستوورییەکان تورکمان.

