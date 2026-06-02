سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکی ئەنجوومەنی سەروەری سوودان، عەبدولفەتاح بورهان کرد

Zehra Tekeci Eser
02 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 02 حوزەیران 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ڕێوڕەسمێکی فەرمیدا پێشوازی لە سەرۆکی ئەنجوومەنی سەروەری سوودان، عەبدولفەتاح بورهان کرد.
سەرکۆمار ئەردۆغان لەبەردەم کۆشکی سەرکۆماری پێشوازی لە عەبدولفەتاح بورهان کرد.
هەریەکە لە ئەردۆغان و عەبدولفەتاح بورهان لەبەردەم ئاڵای وڵاتەکانیان وەستان و تەوقەیان کرد.
دواتر عەبدولفەتاح بورهان لەبەردەم سەربازاندا وەستا و سڵاوی لێکردن.
سەرکۆمار ئەردۆغان لە میانی پێشوازییەکەیدا پیرۆزبایی جەژنی قوربانی لە عەبدولفەتاح بورهان کرد و بەرەو ژووری کۆبوونەوەکە چوون.
لە ڕێوڕەسمی پێشوازییەکەدا سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا (میت) ئیبراهیم کاڵن بەشدار بوون.