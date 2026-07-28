سەرکۆمار ئەردۆغان پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی کرد

Zafer Fatih Beyaz
28 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 28 تەمووز 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ڕێوڕەسمێکی فەرمیدا پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی کرد.
ئەسپسوارهكان لە شەقامی بەردەم کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار پێشوازیان لە كاروانی ئۆتۆمبێلهكانی سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی کرد و تا دەروازەی پرۆتۆکۆڵ یاوەرییان کرد.
سەرکۆمار ئەردۆغان لە دەروازەی سەرەکی کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار پێشوازی لە زەیدی کرد.
دوای ئەوەی سهركۆمار ئەردۆغان و عەلی زەیدی لە گۆڕەپانی ڕێوڕەسمەکەدا چوونه شوێنی خۆیان، سروودی نیشتمانی هەردوو وڵات لێدرا.
لە ڕێوڕەسمەکەدا ئاڵا و سەربازانی نوێنەری ١٦ دەوڵەتی مێژوویی تورک و ٢١ تۆپ تەقێندران.
زەیدی بە گوتنی "مەرحەبا عەسکەر" سڵاوی لە پاسەوانانی فەخری ڕێوڕهسمهكه کرد و هەردوو سەرکردەوە شاندی وڵاتەکەیان بە یەکتر ناساند.
سەرکۆمار ئەردۆغان و زەیدی لەبەردەم ئاڵاکانی تورکیا و ئەمریکا تەوقەیان کرد و وێنهیان گرت.
بڕیارە سهركۆمار ئەردۆغان و عەلی زەیدی دوای کۆبوونەوە دوو قۆڵی و کۆبوونەوە نێوان شاندەکان، لە کۆنگرهی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا قسە بکەن و دواتر بەشداری لە ڕێوڕەسمی واژوو کردنی ڕێککەوتننامەکاندا بکەن.
لە ڕێوڕەسمەکەدا وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان، وەزیری وزە و سەرچاوە سرووشتییەکان ئاڵپەرسلان بایراکتار، وەزیری گەنجینە و دارایی، مەهمەت شیمشەک، وەزیری پەروەردە یوسف تەکین، وەزیری تەندروستی کەمال مەمیشئۆغڵو، وەزیری بازرگانی عومەر بۆلات، وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا عەبدولقادر ئوراڵئۆغڵو، سەرۆکی میت، ئیبراهیم کاڵن، سەرۆکی فەرمانگەی پیشەسازیی بەرگریی هالوک گورگون، سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار، بورهانەددین دوران، بەڕێوەبەری نووسینگەی تایبەتی سەرۆکایەتی کۆمار حەسەن دۆغان، سکرتێری گشتیی سەرۆکایەتی کۆمار هاكی سوسماز و گهورهڕاوێژکاری سەرکۆمار بۆ کاروباری ئاسایش و سیاسەتی دەرەوە، ئاکیف چاغاتای کڵچ و باڵیۆزی تورکیا لە عێراق ئانل بۆرا ئینان و پارێزگاری ئەنقەرە یەعقوب جانبۆلات ئامادە بوون.