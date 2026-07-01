سەرکۆمار ئەردۆغان پیرۆزبایی جەژنی دەریاوانی و کابۆتاژی کرد

Zafer Fatih Beyaz
01 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 01 تەمووز 2026
سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پیرۆزبایی یەکی تەمووز، جەژنی دەریاوانی و کابۆتاژی کرد.
لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند: "پیرۆزبایی یەکی تەمووز، جەژنی دەریاوانی و کابۆتاژ لە سەرجەم ئەو دەریاوانانەمان دەکەم کە لە پاڵ دەریاکانماندا ئاڵای تورکیا لە ناوچە جیاجیاکانی جیهانیشدا بە شانازییەوە دەشەکێننەوە، سوپاس و پێزانینی خۆم پێشکەش بە هەموو ئەو کەسانە دەکەم کە بەشدارن لە پەرەپێدانی کەرتی دەریاوانیی تورکیادا".