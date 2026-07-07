سەرکۆمار ئەردۆغان و هاوژینەکەی ئەمینە ئەردۆغان لە خوانێکی ئێوارەدا میوانداری بەشداربووانی لووتکەی ناتۆیان کرد

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım
07 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 07 تەمووز 2026
سەرکۆمار ئەردۆغان بە هاوڕێیەتی هاوژینەکەی ئەمینە ئەردۆغان لە کۆشکی سەرکۆماریی و لە خوانێکی ئێوارەدا میوانداری سەرۆکی دەوڵەت و حکوومەتەکانی بەشداربووی ٣٦مین لووتکەی ناتۆ'یان کرد.
میواندارییەکە لە کۆشکی سەرکۆماریی و بە داخراوی بە ڕووی میدیاکاراندا بەڕێوەچوو.
سەرکۆمار ئەردۆغان و هاوژینەکەی ئەمینە ئەردۆغان لەبەردەم دەرگای چوونە ژوورەوەی کۆشکی سەرکۆماریی پێشوازییان لە میوانان کرد.
سەرکۆماری تورکیا و هاوژینەکەی بە جیا وێنەیان لەگەڵ سەرۆک و سەرکردەکان گرت و لەگەڵ هاتنی هەموو سەرکردەکان، بەرەو هۆڵی میواندارییەکە ڕێنوێنی کران.
لە میانی میواندارییەکە ئاڵای ١٦ دەوڵەتی تورک بە درێژایی مێژوو نمایش کرابوو و هەروەها سەربازان لە ڕیزێکدا وەستابوون و مارشی تایبەتیش لە لایەن تیپی وەزارەتی بەرگریی لێدرا.
لە کاتی تێپەڕینی سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ و لێدانی مارشی سەربازیی، سەرۆکی ئەمریکا بە نیشانەی ڕەزامەندی، ئاماژەی "ok" بەرز کردەوە.
لە میانی میواندارییەکە وێنەیەکی بە کۆمەڵی میوانانیش گیرا.