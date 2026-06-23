سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "(لەگەڵ پۆڵۆنیا) وەک دوو هاوپەیمان لە ناتۆ کە پێگەیەکی گرنگیان هەیە لە دیزاینی ئاسایش و بەرگریی ئەرووپادا، لە هەوڵداین بۆ پەرەپێدان بە هاوکارییەکانمان".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "وەک دوو هاوپەیمانی ناتۆ لەگەڵ پۆڵۆنیا پەرە بە پەیوەندییەکانمان دەدەین" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "(لەگەڵ پۆڵۆنیا) وەک دوو هاوپەیمان لە ناتۆ کە پێگەیەکی گرنگیان هەیە لە دیزاینی ئاسایش و بەرگریی ئەرووپادا، لە هەوڵداین بۆ پەرەپێدان بە هاوکارییەکانمان".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە ئامانجیانە قەبارەی بازرگانی لەگەڵ پۆڵۆنیا بگەیەننە ئاستی ١٥ ملیار دۆلار.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە کۆشکی سەرکۆماریی پێشوازی لە سەرکۆماری پۆلۆنیا کارۆل ناڤرۆکی و دوای کۆبوونەوەی دوو قۆلی و هەروەها کۆبوونەوەی شاندەکان، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشدا قسەیان کرد.

لە سەرەتای قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە لەگەڵ پۆڵۆنیا وەک دوو هاوپەیمان لە ناتۆ کە پێگەیەکی گرنگیان هەیە لە دیزاینی ئاسایش و بەرگریی ئەرووپادا، لە هەوڵدان بۆ پەرەپێدان بە هاوکارییەکانی نێوانیان و گوتیشی: "دوای گەیشتن بە قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی بۆ ١٠ ملیار دۆلار، ئێستا ئامانجەکەمان بۆ ١٥ ملیار دۆلار بەرز کردەوە و لە ئاراستەی ئەم ئامانجەدا تێدەکۆشین".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "خواستمان پەرەپێدانە بە هاوکاری لەگەڵ یەکێتیی ئەورووپا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش. سوپاسی پۆلۆنیا دەکەم بۆ پشتیوانیان لە ئەندامەتی تورکیا لە یەکێتییەکە".

لەبارەی پرسی فەڵەستینەوە سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "چاوەڕوانی ئەوەین پۆڵۆنیا کە لە ڕیزی ئەو وڵاتانەدایە دانی بە دەوڵەتی فەڵەستین ناوە، بەردەوام بێت لە پشتیوانیکردنی چارەسەری دوو دەوڵەتی".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە لووتکەی ناتۆ کرد کە بڕیارە مانگی داهاتوو لە تورکیا ساز بدرێت، گوتی: "ئامانجی هاوبەشمان لە چوارچێوەی لووتکەی ناتۆ کە بڕیارە لە ئەنقەرە ساز بدرێت، بەهێزکردنی کۆڵەکەکانی هاوپەیمانی لە ئەورووپا و بەهێزکردنی توانای بەرپرچدانەوەیەتی".

لەبەرامبەردا سەرکۆماری پۆلۆنیا کارۆل ناڤرۆکی ڕایگەیاند: "دەرفەتی ئەوەمان هەیە کە بەشداری لە لووتکەی ناتۆدا بکەین، بە بۆنەی ئەنجامدانی لووتکەکە لە ئەنقەرە، پیرۆزبایی لە تورکیا دەکەم".

