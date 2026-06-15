سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "(لێکتێگەیشتنی ئەمریکا-ئێران)دوای ئەو جەنگەی بەهاندانی ئیسرائیل لە ٢٨ی شوبات دەستیپێکرد، هەنگاوێکی گرنگ نرا. ناوچەکە لە لێواری جەنگێک دابوو و هەناسەیەکی هەڵمژی".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "هەوڵەکان بۆ ئاژاوەنانەوە لە نێوان تورک، عەرەب، کورد و فارس شکستی خوارد" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "(لێکتێگەیشتنی ئەمریکا-ئێران)دوای ئەو جەنگەی بەهاندانی ئیسرائیل لە ٢٨ی شوبات دەستیپێکرد، هەنگاوێکی گرنگ نرا. ناوچەکە لە لێواری جەنگێک دابوو و هەناسەیەکی هەڵمژی".

سەرکۆمار ئەردۆغان وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران ڕایگەیاند، "لەو قەیرانە کە ناوچە و جیهانی بەرەو کارەساتێک برد، هیچ هاووڵاتییەکی ئێمە زیانی بەرنەکەوت و پیلان بۆ ناکۆکی نێوان براکان بە هیچ ئەنجامێک نەگەیشت".

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای کۆبوونەوەی کابینەی سەرکۆماریی ڕوونکردنەوەی بۆ ڕای گشتی دا.

لەسەرەتای گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران کرد و گوتی: "دوای ئەو جەنگەی بەهاندانی ئیسرائیل لە ٢٨ی شوبات دەستیپێکرد، هەنگاوێکی گرنگ نرا. ناوچەکە لە لێواری جەنگێک دابوو و هەناسەیەکی هەڵمژی".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "لەو قەیرانە کە ناوچە و جیهانی بەرەو کارەساتێک برد، هیچ هاووڵاتییەکی ئێمە زیانی بەرنەکەوت و پیلان بۆ ناکۆکی نێوان براکان بە هیچ ئەنجامێک نەگەیشت".

ڕاشیگەیاند: "هەوڵەکان بۆ هەڵگیرساندنی ئاژاوە لە نێوان تورکەکان، عەرەبەکان، کوردەکان و فارسەکان شکستی خوارد".

سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها هیوای خواست کە ڕێککەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکا ڕێگە بۆ ئاشتی و سەقامگیرییەکی هەمیشەیی لە ناوچەکە خۆش بکات و هەروەها گوتی: "لەو باوەڕەداین ئەو جەنگە بێ مانایە، کە بووە هۆی کوژرانی هەزاران کەسی سڤیل لەوانەش منداڵانی بێ تاوان، ئیتر کۆتایی پێ هاتووە. بە بۆنەی ئەو ڕێککەوتنەی کە هەوڵی ئێمەشی تێدابووە، بە ناوی ناوچەکەمان و هەموو مرۆڤایەتییەوە خۆشحاڵی خۆمان دەردەبڕین".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە لووتکەی ناتۆ کرد کە بڕیاری مانگی داهاتوو لە تورکیا ئەنجام بدرێت و گوتی: "لەڕیزی پێشەوەی ئەو وڵاتانەین کە بۆ ئەرکی ئاشتی ناتۆ یارمەتیدەری سەرەکین. جگە لە بەهێزکردنی توانای بەرگریی خۆمان، هەوڵی بەرزکردنی ئاستی کاردانەوەی ناتۆش دەدەین. وەک تورکیا بە توانای بەرفراوانی سەربازیی خۆمانەوە، جوگرافیای گرنگی ستراتیژی و قوڵایی مێژوومانەوە، بەردەوام دەبین لە ڕۆڵی ڕابەرایەتیکردنی پەیمانەکە".

هەر لەم بارەیەوە سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "شایەتی ئەوە بووین کە پێگەی تورکیا لە پەیمانەکە و هەروەها ڕووداوەکانی ناوچەکە، هەستکردنی بە میوانداری ئەنقەرە بۆ لووتکەی ناتۆ و چاوەروانییەکانی بەرز کردەوە".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگەیاند: "لە کاتێکدا ڕکابەرە سیاسییەکانی ئێمە لە هەوڵی بەربەرەکانی بۆ دەستبەسەرداگرتنی کورسی دان، ئێمە لە شەڕی ئەوە داین کە وڵاتەکەمان ببێتە ڕۆڵگێڕێکی جیهانی. ئێمە بە سەربڵنییەوە نوێنەرایەتی وڵاتەکەمان دەکەین لە ناوخۆ و تورکیادا، بوێرانە بەرگریی دەکەین لە بەرژەوەندییەکانی لە هەموو پلاتفۆرمێکدا".

