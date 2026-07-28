سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "دراوسێمان عێراق یەکێک لەو وڵاتەی کە کەوتە بەر کاریگەری جەنگ. سەقامگیری و ئاسایشی عێراقمان لە وڵاتەکەمان جیا نەکردووەتەوە و ناشیکەین".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "هەوڵەکانمان لە ئاراستەی بەدیهێنانی پەرەپێدان، ئاسایش و سەقامگیرییە لە ناوچەکەدا" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "دراوسێمان عێراق یەکێک لەو وڵاتەی کە کەوتە بەر کاریگەری جەنگ. سەقامگیری و ئاسایشی عێراقمان لە وڵاتەکەمان جیا نەکردووەتەوە و ناشیکەین".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، “دراوسێمان عێراق یەکێک لەو وڵاتەی کە کەوتە بەر کاریگەری جەنگ. سەقامگیری و ئاسایشی عێراقمان لە وڵاتەکەمان جیا نەکردووەتەوە و ناشیکەین”

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای پێشوازیکردن لە سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەیان کرد.

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی لەبارەی دۆخی هەرێمی و لەسەروویانەوە ئێران، سووریا و فەڵەستین ئاڵوگۆڕی بیڕوڕایان کردووە.

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "ئامادەین بۆ لەئەستۆگرتنی بەرپرسیارێتی بە مەبەستی دابینکردنی پێداویستییەکانی عێراق لە بواری پیشەسازیی بەرگریی".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "هەوڵەکانمان لەو ئاراستەیەدا کە ئیتر ناوچەکەمان لە جیاتی شەڕ، تیرۆر و پێکدادان، ببێتە شوێنی پەرەپێدان، خۆشگوزەرانی، ئاسایش و سەقامگیری".

گوتیشی: "دراوسێمان عێراق یەکێک لەو وڵاتەی کە کەوتە بەر کاریگەری جەنگ. سەقامگیری و ئاسایشی عێراقمان لە وڵاتەکەمان جیا نەکردووەتەوە و ناشیکەین".

سەرکۆماری تورکیا وێرای باسکردن لە گرنگی پڕۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان، گوتی: "بینیمان کە پڕۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان کە بە ڕێگەی عێراقەوە کەنداو بە جیهان دەبەستێتەوە، بە سەرنجدان بە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە، چەندە گرنگە".

سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها گوتی: "دەرفەت دراوە بەهاوبەشی (کۆمپانیای) نەوتی تورکیا لە پڕۆژەی بەرهەمهێنانی نەوتی کەرکووک.ئەو ڕێککەوتننامەیەی کە ئەمڕۆ واژوو کرا، هەنگاوێکی مێژووییە لە کەرتی وزەدا".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "بۆ جێبەجێکردنی ڕوانگەی تورکیای بێ تیرۆر و ناوچەی بێ تیرۆر، لەگەڵ برایانی عێراقیمان لە دیالۆگی نزیکداین".

