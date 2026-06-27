سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "سیاسەت ئەو تێگەیشتنە نییە کە ئەوانەی وەک یەکن لە پاڵ یەکدا بن و ئەوانەی جیان دەبێ جیا ببنەوە. سیاسەت سازش، گفتوگۆ و دانوستانە".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "هیچ کەسێکی خاوەن وڵاتینامەی کۆماری تورکیا میوان، کرێچی و پەنابەر نییە" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "سیاسەت ئەو تێگەیشتنە نییە کە ئەوانەی وەک یەکن لە پاڵ یەکدا بن و ئەوانەی جیان دەبێ جیا ببنەوە. سیاسەت سازش، گفتوگۆ و دانوستانە".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، هیچ کەسێکی خاوەن وڵاتینامەی کۆماری تورکیا لەو وڵاتەدا میوان، کرێچی، پەنابەر نییە و جەختی لەوەش کردەوە کە "ئەم دەوڵەتە سەر بە هیچ لایەک، گرووپێک، دەستەیەک نییە، سەر بە نەژادێکی تایبەت نییە. بەڵکو ئەم دەوڵەتە هی ئەو ٨٦ ملیۆن کەسەیە کە لەسەر ئەم خاکەدا دەژین".

سەرکۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتی ئاکپارتی، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ٣٣هەمین کۆبوونەوەیەکی ڕاوێژکاری و هەڵسەنگاندنی پارتەکەیدا گوتارێکی پێشکەش کرد.

لە سەرەتای گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "هیچ کەسێک کە خاوەنی وڵاتینامەی کۆماری تورکیا بێت، لەم خاکەدا، میوان، کرێچی، پەنابەر و بابەتی دیکە و یان زڕ منداڵ نییە. ئەم دەوڵەتە سەر بە هیچ لایەک، گرووپێک، دەستەیەک نییە، سەر بە نەژادێکی تایبەت نییە. بەڵکو ئەم دەوڵەتە هی ئەو ٨٦ ملیۆن کەسەیە کە لەسەر ئەم خاکەدا دەژین".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند: "ئەوانەی دەستکەوتیان نەبووە، ئێمە تاوانبار دەکەن بە دەستەبەندی کۆمەڵگا. بە پێچەوانەوە ئێمە تەواو بۆ ئاساییکردنەوەی (یەکسانسازی) کۆمەڵگا خەباتمان کردووە. لە کاتێکدا بۆ ئازادی لەسەرنانی سەرپۆش خەباتمان کرد، هەرگیز بە دوای هەڵاواردن، دەستەبەندی کۆمەڵگا، بەرتەسککردنەوەی ئازادی و پەراوێزخستنی کەسانی دیکەدا نەبووین".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕەخنەشی گرت و گوتی: "هەندێک پاشماوەی نەزانەکان هەیە کە پەرە بە نەزانی دەدەن و ڕق و قین دژی ژنانی باڵاپۆش بڵاو دەکەنەوە. بە ڕواڵەت وانە دەبەخشنە ژنان. تورکیا ئەو پرسەی وەلا نا. تەنیا لەبەر ئەوەی کەسێک جیاواز لە ئێمە بیر دەکاتەوە، دژایەتیمان نەکردووە. هیچ کەسێکیش ناتوانێ دژایەتی ئێمە بکات تەنیا لەبەر ئەوەی جیاواز لە ئێمە بیر دەکاتەوە. هیچ کەسێک ناتوانێ لە وڵاتی خۆماندا دژمان سیاسەتی هەڵاواردنی هەبێت و وانەبێژمان بێت. کەس لەو ئاستەدا نییە و مافی ئەوەشی نییە".

گوتیشی: "سیاسەت ئەو تێگەیشتنە نییە کە ئەوانەی وەک یەکن لە پاڵ یەکدا بن و ئەوانەی جیان دەبێ جیا ببنەوە. سیاسەت سازش، گفتوگۆ و دانوستانە. پێویست ناکات لە هەر باسێکدا وەک یەکتر بیر بکەینەوە. بەڵام پێویستە لەو بابەتانەی کە بۆ بەرژەوەندی گەلەکەمان و نیشتمانەکەمانە یەکگرتوو بین".

سەبارەت بە مشتومڕەکانی ناو پارتی گەلی کۆماری تورکیا جەهەپە، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "لە ناو جەهەپەدا پێکدادان هەیە، جیاوازی هەیە، ئێمە لایەنێک نین لەو شەڕە و لایەن نابین لە شەڕی ناوخۆیان. دوێنێش نەبووین و ئەمڕۆش نین و سبەیش نابین. ئەو ئۆپۆزسیۆنەی کە هێزەکەی نەک لە خەڵک و دەنگدەران بەڵکو لەو هێزە دەرکیانە وەردەگرێ لە پیلانیان بۆ تورکیا هەیە، ئەوە هیچ سوودێکی بۆ تورکیا نابێ و زیانی زیاترە".

سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی هەولەکانی کودتای تیرۆریستانی فەتۆش قسەی کرد و گوتی: "فەتۆ کە ئەو هەوڵە کودتا ناپاکییەی ئەنجام دا، ئەوە دژی من و یان ئێمە نەبوو. ئەو هەوڵە لە دژی تورکیا و ٨٦ ملیۆن دانیشتووانی بوو".

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "ئەو ئایدیۆلۆجیای کۆمەڵکوژی و داگیرکارییەی کە ناوی زایۆنیزمە، دژی من و یان پارتەکەم و هاوپەیمانییەکەمان نییە بەڵکو هەموومانی بە ئامانج گرتووە. خەبات دژی زایۆنیزم، خەباتێکی تاکە کەسی بۆ من نییە. ئەوە بۆ هەموومان، بۆ گەلەکەمان و مانەوەمان ئەنجامی دەدەین".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "ئێمە وەک پارتی داد و گەشەپێدان و هاوپەیمانی جمهوور، ئامادەین لەسەر هەموو بابەتێک ڕێکبکەوین لەوانەش سیاسەتی دەرەوە، پرسی ئەمنی و لەسەروویانەوە تورکیای بێ تیرۆر. ڕێگەمان، ڕێڕەومان، ئامانجمان و مەبەستمان یەکە. لەم ئامانجەدا هەر کەس بیهەوێ هەنگاومان لەگەڵ بنێت، ئەوە هەنگاوی لەگەڵ دەبڕین. ئەو عەقڵییەتەی کە بۆ سەرکەوتن دەست بۆ هەموو کردەوەیەک دەبات، هەموو کردارێک بە ڕەوا دەزانێت و یاسا و پرەنسیپ ناناسێت، ئەوە لە ئێمەوە بە دوورە".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "ئەو دۆزە دۆزێکی کۆنە و ڕیشەی لە پیرۆزییەکانی ڕابردوودا هەبووە. ئەوە بەر لە ئێمەش هەبووە و دوای ئێمەش بەردەوام دەبێت. گرنگ نییە کە کتێبێک چەندە جیاوازە بەڵام لە دەست نووسەرێکی بە ئەزموون و هەڵەچنێکی شارەزادا، بنەمایەک پێک دەهێنێت، ئاکپارتی کتێبی تورکیایە".

