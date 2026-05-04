سەرکۆمار ئەردۆغان: "نە تورکیا تورکیای جاران و نە جیهانیش وەک ڕابردوو گیرۆدەی دەستی دەوڵەتانی ڕۆژئاوایە"

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، نە تورکیای تورکیای جاران و نە جیهانیش وەک ڕابردوو گیرۆدەی دەستی دەوڵەتانی ڕۆژئاوایە و جەختی لەوەش کردەوە کە ئێستا پێویستی یەکێتیی ئەورووپا بە تورکیا زۆر زیاترە لە پێویستی تورکیا بە یەکێتییەکە.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای کۆبوونەوەی کابینەی سەرکۆماریی ڕوونکردنەوەی بۆ ڕای گشتی دا.

لە سەرەتای قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە بارانی بەخووڕ و لافاو لە باشووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکەی کرد و گوتی، وەزیرانی کشتوکاڵ و ناوخۆی توکیا چاوەدێری یەکەکان دەکەن و لە نزیکەوە دۆخەکە هەڵدەسەنگێنن.

سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی دۆخی شڵەژاوی ناوچەکەش دوا و گوتی: "لە سەردەمێکدا کە دۆخێکی نادیار بەسەر ناوچەکەدا زاڵە و مرۆڤایەتی بەدوای ڕێگەچارەیەکدایە، تورکیا خەریکە دەبێتە بەهێزترین و سەقامگیرترین وڵاتی ناوچەکە".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕەخنەی لە یەکێتیی ئەورووپا گرت و گوتی: "بە داخەوە ڕوانگەیەکی هەڵەی ستراتیژی بەرامبەر تورکیا لە یەکێتییەکە و دامەزراوەکانیدا بە ئاشکرا دەبیندرێت".

لەبارەی ئەندامێتی تورکیاش لە یەکێتییەکە سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "ئێستا پێویستە تێگەیشتنی ئەوە دروست بێت کە یەکێتیی ئەورووپا بە بێ ئەندامێتی تورکیا ئەکتەرێکی ناکامڵە لە سەر ئاستی جیهانی و ناوەندێکی جێی سەرنج نابێت".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "یەکێتیی ئەورووپا پێویستە لە بەهای ڕوانگەی بونیادنەرانەی تورکیا تێبگات و کەڵکی خراپی لێ وەرنەگرێت و خۆی لە قسە و کردەوەیەک کە دۆخەکە دژوار بکات، بپارێزێت".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند: "لەبیر نەکرێت، نە تورکیای تورکیای جاران و نە جیهانیش وەک ڕابردوو گیرۆدەی دەستی دەوڵەتانی ڕۆژئاوایە. هاوشێوەی ڕابردوو، پرسەکە پێگەی ئەنقەرە نییە، بەڵکو پرسەکە پێگەی برۆکسلە کە خوازیارە لە داهاتوودا هەیبێت، ئەو پێگەی خۆی تێدا دەبینێتەوە".

هەر لەم بارەیەوە سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "ئەمڕۆکە پێویستی یەکێتیی ئەورووپا بە تورکیا لە پێویستی تورکیا بە یەکێتیی ئەورووپا زۆر زیاترە، لە داهاتوودا ئەو پێویستییە زیاتریش دەبێت".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی پشووەکانی جەژنی قوربانیش لە وڵاتەکەی ڕایگەیاند: "پشووی جەژنی قوربان لە تورکیا ٩ ڕۆژ دەبێت".