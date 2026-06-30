سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "ڕیشە یان مەزهەبمان ڕەنگە جیاواز بێت بەڵام لە کۆتاییدا هەموومان هاووڵاتی ئەم دەوڵەتەین، منداڵی ئەم نیشتمانەین، ناومان هەرچییەک بێت، نازناوەکەمان کۆماری تورکیایە"

سەرکۆمار ئەردۆغان: "مێژووی هەزاران ساڵەی ئێمە پڕییەتی لە دادپەروەری و لێبوردەیی" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "ڕیشە یان مەزهەبمان ڕەنگە جیاواز بێت بەڵام لە کۆتاییدا هەموومان هاووڵاتی ئەم دەوڵەتەین، منداڵی ئەم نیشتمانەین، ناومان هەرچییەک بێت، نازناوەکەمان کۆماری تورکیایە"

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند: "مێژووی هەزاران ساڵەی ئێمە پڕییەتی لە دادپەروەری و لێبوردەیی. بە بێ گرنگیدان بە دین، ڕیشە و ناسنامە، دەستی یارمەتیمان بۆ هەموو ستەملێکراوێک درێژ کردووە".

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای کۆبوونەوەی کابینەی سەرکۆماریی ڕوونکردنەوەی بۆ ڕای گشتی دا.

لەسەرەتای گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان وێرای ئاماژەدان بە هەوڵەکانی دەوڵەتەکەی بۆ پێشکەوتنی زیاتر، گوتی: "لەسەر ئەو بنەمایەی کە دەگوترێ، ئەوەی لە بۆشایی ئاسمانی قسەی هەیە، لەسەر زەویش قسەی دەڕوا، پەرەپێدان بە سیستەمی سەتەلایت، بۆمان بەر لەوەی بژاردە بێت، پێویستییە".

سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بە ستەم و داگیرکارییەکانی حکوومەتی ئیسرائیل کرد و گوتی: "تۆمەتەکانی ئەم تۆڕە تاوانکارییە کە دەستی بە خوێنی زیاتر لە ٧٥ هەزار کەس لەوانەش ژنان و منداڵانی بێ تاوانی غەززە سوورە، تۆزقاڵێک بۆمان گرنگ نییە. مێژووی هەزاران ساڵەی ئێمە پڕییەتی لە دادپەروەری و لێبوردەیی. بە بێ گرنگیدان بە دین، ڕیشە و ناسنامە، دەستی یارمەتیمان بۆ هەموو ستەملێکراوێک درێژ کردووە. لە مێژووی ئێمە هەیە ئەوانەی کە لە ستەمی نازییەکان ڕایانکرد و پەنایان بۆ ئێمە هێنا. ئەوانەی کە دەستیان لە دڕندەیی غەززەدا هەیە، زۆر باشتر ئەوە دەزانن".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: “ڕیشە یان مەزهەبمان ڕەنگە جیاواز بێت بەڵام لە کۆتاییدا هەموومان هاووڵاتی ئەم دەوڵەتەین، منداڵی ئەم نیشتمانەین، ناومان هەرچییەک بێت، نازناوەکەمان کۆماری تورکیایە”

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بە مشتومڕەکان لە ناو پارتی گەلی کۆماری جەهەپە کرد، گوتی: "بە کێبرکێیەکی ئازاربەخش، جیاکاری لە نێوان کەسەکان و کەڵک وەرگرتن کە ململانییەکانی بۆ گۆڵ لێدان و گەیشتن بە دەسەڵات لە ناو حزبدا، سیاسەت ناکرێت. پێکدادانەکان لە ناو ئۆپۆزسیۆنی سەرەکی وڵات ناکرێ وەک شەڕە مشتێک لەقەڵەم بدرێت. هەوڵدان بۆ بەکارهێنانی عەلەوییەکان لەو مشتومڕەدا زۆر هەڵەیەکی گەورەیە. نابێ کەس لەسەر حیسابی هەستیاریی عەلەوییەکان سیاسەت بکات، چ بگا بەوەی کەڵکواژوو بەکاریان بهێنن. سیاسەتی ئاژاوەگێڕی زیانی زۆری بەو وڵاتە گەیاندووە. سیاسەتی جەمسەربەندیش زۆر ڕەنجی بۆ گەل بەدوادابووە. ڕێگە بە دووبارە بوونەوەی ئەوە نادەین".

سەرکۆمار ئەردۆغان لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بە داتاکانی دامەزراوەی ئاماری تورکیا کرد و لەم بارەیەوە گوتی: "بۆمان گرنگە داتاکانی بێکاری لە تورکیا لە ٣٧ مانگی ڕابردوودا کە جیهان بە تۆفانێکی قەیرانئاوی تێپەڕی، بە تاکخانەیی مایەوە".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان هێمای بۆ یارمەتییەکانی تورکیا بۆ ڤێنزوێلا دا کە تووشی کارەساتی بوومەلەرزە بووە و گوتی: "وەک تورکیا بە هەموو توانایەکەوە لە پشت وڵاتی دۆست و برامان ڤێنزوێلا'دا دەبین کە تووشی کارەساتی دوو بوومەلەرزەی یەک لە دوای یەکدا بووە".

