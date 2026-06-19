سەرکۆمار ئەردۆغان: "(میترۆی هەڵکالی-فڕۆکەخانەی ئیستانبوڵ) شایستەی ئیستانبوڵە، شایستەی تورکیایە، شایستەی گەلەکەمانە"

Gökçe Karaköse, Mikail Bıyıklı
19 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 19 حوزەیران 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان ئاماژهی بهوه كرد تا ٣١ی تەمووز، میترۆی هەڵکالی-فڕۆکەخانەی ئیستانبوڵ بێ بەرامبەر دەبێت.
سەرکۆمار ئەردۆغان بەشی هەڵکالی-ئارناوتکۆی هێڵی میترۆی هەڵکالی-فڕۆکەخانەی ئیستانبوڵی بهسهر كردهوه.
هاوكات سهركۆمار ئەردۆغان کە لەگەڵ ڕۆژنامەنووساندا لە وێستگەی هەڵکاليیەوە تا وێستگەی کایاشەهیری هێڵەکە گەشتی کرد و، لەوێ بۆ ڕۆژنامەنووسان دووا.
سهبارهت به خێرایی هێڵهكه، سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لهوه كرد خێرایی هێڵەکە دەگاتە ١١٠ کیلۆمەتر و تەنانەت هەست بە تێپەڕینی وێستگەکان ناکرێت و، ڕایگهیاند: "ئەگەر باس لە کوالێتی بکرێت ئەوا لێرە کوالێتی هەیە، ئارامیی هەیە. لە ڕاستیدا لە ئێستادا ئەم میترۆیەمان بووەتە ڕەنگدانەوەی تێگەیشتنێکی مۆدێرن. بەخشینی ئەم تێگەیشتنە مۆدێرنە بە ئیستانبوڵ و ئەو شاکارەی کە تەواوی هاوڕێیە پەیوەندیدارەکانم لەم بوارەدا پێشکەشیان کردووە، جێگەی شانازیی ئێمەشە. خودا یار و یاوهر بێت. ئەمە شایستەی ئیستانبوڵە، شایستەی تورکیایە، شایستەی گەلەکەمانە. دەڵێم پیرۆز بێت. تا ٣١ی تەمووز بێبەرامبەرە".