سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "ئەوە ئەرکی دامەزراوەکانی سیاسەتە کە قۆناغی تورکیای بێ تیرۆر بەرەو پێش ببەن دوور لە مشتومڕ و ململانییەکان و بە دڵسۆزییەوە بە دوای ڕێگەچارەکاندا بن".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "لە قۆناغێکی هەستیاری مێژوویی داین" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "ئەوە ئەرکی دامەزراوەکانی سیاسەتە کە قۆناغی تورکیای بێ تیرۆر بەرەو پێش ببەن دوور لە مشتومڕ و ململانییەکان و بە دڵسۆزییەوە بە دوای ڕێگەچارەکاندا بن".

ئەنقەرە - AA

سەرکۆماری تورکیا ئەردۆغان ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی لە قۆناغێکی هەستیاری مێژوویی دایە و گوتیشی، "بەردەوام دەبین لەسەر گرنگی دان بە داهاتووی تورکیا".

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای کۆبوونەوەی کابینەی سەرکۆماریی ڕوونکردنەوەی بۆ ڕای گشتی دا.

لەسەرەتای قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "سەرەڕای ئەوەی بۆ پاشماوەکانی بیزانس ئەستەمە قبوڵکردنی، بەڵام ئیستانبوڵ تورکە، موسڵمانە و بۆ هەتا هەتایە بە تورک و موسڵمانێتی دەمێنێتەوە".

هەر لەبارەی ئیستانبوڵەوە سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "ئێمە ئەم شارە ئازیزە بە دەست کەسانێکی ناشارەزا و نەزان ناسپێرین و درێژە دەدەین بە خزمەتکردن بە ئیستانبوڵ و وەبەرهێنان و ئەنجامدانی پڕۆژەی گەورە تیایدا".

گوتیشی: "وەک دەسەڵات و هاوپەیمانی دەزانین کە لە قۆناغێکی هەستیاری مێژوویی داین و بەرپرسیارێتیمان لە ئەستۆیە، کاتمان بۆ شەڕ و دەمەقاڵێ نییە".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند: "بە هەر بیانوویەک بێت ڕێگە نادەین شەقامەکانمان ئاڵۆز بێت و یان گەلەکەمان ڕووبەڕووی هێزە ئەمنییەکان ببنەوە".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "وڵاتەکەمان پێویستە لەبارەی هەندێک بابەتی سەرەکی کە پەیوەندیدارە بە ٨٦ ملیۆن کەس هەڵوێستی هاوبەش بگرێتە بەر نەک خۆی تووشی مشتومڕی دیکە بکات".

