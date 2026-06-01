سەرکۆمار ئەردۆغان: "لە قۆناغێکی هەستیاری مێژوویی داین"

Orhan Onur Gemici
01 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 01 حوزەیران 2026
ئەنقەرە - AA
سەرکۆماری تورکیا ئەردۆغان ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی لە قۆناغێکی هەستیاری مێژوویی دایە و گوتیشی، "بەردەوام دەبین لەسەر گرنگی دان بە داهاتووی تورکیا".
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای کۆبوونەوەی کابینەی سەرکۆماریی ڕوونکردنەوەی بۆ ڕای گشتی دا.
لەسەرەتای قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "سەرەڕای ئەوەی بۆ پاشماوەکانی بیزانس ئەستەمە قبوڵکردنی، بەڵام ئیستانبوڵ تورکە، موسڵمانە و بۆ هەتا هەتایە بە تورک و موسڵمانێتی دەمێنێتەوە".
هەر لەبارەی ئیستانبوڵەوە سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "ئێمە ئەم شارە ئازیزە بە دەست کەسانێکی ناشارەزا و نەزان ناسپێرین و درێژە دەدەین بە خزمەتکردن بە ئیستانبوڵ و وەبەرهێنان و ئەنجامدانی پڕۆژەی گەورە تیایدا".
گوتیشی: "وەک دەسەڵات و هاوپەیمانی دەزانین کە لە قۆناغێکی هەستیاری مێژوویی داین و بەرپرسیارێتیمان لە ئەستۆیە، کاتمان بۆ شەڕ و دەمەقاڵێ نییە".
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند: "بە هەر بیانوویەک بێت ڕێگە نادەین شەقامەکانمان ئاڵۆز بێت و یان گەلەکەمان ڕووبەڕووی هێزە ئەمنییەکان ببنەوە".
لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "وڵاتەکەمان پێویستە لەبارەی هەندێک بابەتی سەرەکی کە پەیوەندیدارە بە ٨٦ ملیۆن کەس هەڵوێستی هاوبەش بگرێتە بەر نەک خۆی تووشی مشتومڕی دیکە بکات".