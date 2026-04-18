سەرکۆمار ئەردۆغان لەگەڵ ئەندامانی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا کۆبووەوە

سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەگەڵ ئەندامانی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا زێلیکا سیڤیجانۆڤیچ، دێنیس بێسیرۆڤیچ و زێلکۆ کۆمسیچ کۆبووەوە.

لە دووهەمین ڕۆژی کۆڕبەندی دیپلۆماسی ئەنتاڵیا ٢٠٢٦دا كه‌ ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی پەیوەندییە جیهانییەکانێتی، سەرکۆمار ئەردۆغان بەردەوامە لە دیدار و کۆبوونەوەکانی.

له‌و چوارچێوه‌یه‌شدا سەرکۆمار ئەردۆغان لەگەڵ ئەندامانی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا زێلیکا سیڤیجانۆڤیچ، دێنیس بێسیرۆڤیچ و زێلکۆ کۆمسیچ کۆبووەوە.