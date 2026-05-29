سەرکۆمار ئەردۆغان: "فەتحی ئیستانبوڵ لە شارێکدا کە بیلبیلەی چاوی جیهانە گۆڕینی تاریکیە بۆ ڕووناکی"

Kaan Bozdoğan
29 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 29 مای,س 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان ڕایگهیاند: "فەتحی ئیستانبوڵ تەنیا سەرکەوتنێکی گەورە و ڕووداوێک نییە سەردەمێک دابخات و سەردەمێکی نوێ بکاتەوە، بەڵکو لە شارێکدا کە بیلبیلەی چاوی جیهانە گۆڕینی تاریکیە بۆ ڕووناکی".
له میانی بهشداری كردنی لە بهرنامهی "لە فەتحی ئیستانبوڵەوە بۆ فەتحی دڵەکان" له ئیستانبوڵ، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێكی پێشكهش كرد.
سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژهی بهوه كرد فەتحی ئیستانبوڵ ئاوەدانکردنەوە و بووژاندنەوە و ژیانەوەی شارێکە کە پەرستگاکانی بە ئایاسۆفیاشەوە تاڵان و وێران کرابوون، و گەڕەکەکانی ببوونە زۆنگاو.
سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لهوه كرد فەتحی ئیستانبوڵ نموونەیەکە كه گهلهكهمان دەتوانێت لە پێناو بیرۆکە، ئامانج و كزڵئێلماسی خۆیدا چی بەدەستبهێنێت و، ڕایگهیاند: "کەسانێک هەن هێشتا ناتوانن فەتحی ئیستانبوڵ هەرس بکەن. کەسانێک هەن ناتوانن بە هیچ شێوەیەک لە چنگی تووڕەیی ٥٧٣ ساڵە ڕزگاریان بێت".
ڕاشیگهیاند: "هەر کەسێک بڵێت با پێگەی ئیستانبوڵ بگۆڕێت، ئەوانە ئەو کەسانەن کە ناتوانن ئەو قورئانەی لە تۆپکاپی و ئەو بانگەی لە ئایاسۆفیا دەخوێندرێت هەرس بکەن".