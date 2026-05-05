سەرکۆمار ئەردۆغان سەرۆکایەتی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ئاسایشی سایبەر-ی کرد

بە سەرۆکایەتی سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەنجوومەنی ئاسایشی سایبەر-ی توركیا کۆبووەوە.

کۆبوونەوەکە لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار و بە داخراوی به‌ ڕووی ڕاگەیاندندا بەڕێوەچوو .

لە کۆبوونەوەکەدا هه‌ر یه‌ك له‌ جێگری سەرکۆماری توركیا، جەودەت یڵماز و وەزیری داد، ئاکن گورلەک و وەزیری ناوخۆ، مستەفا چیفتچی و وەزیری دەرەوە، هاکان فیدان و وەزیری پیشەسازی و تەکنەلۆجیا، مەهمەت فاتیح کاجر و وەزیری گواستنەوە و ژێرخان، عەبدولقادر ئوراڵئۆغڵو و سەرۆکی میت، ئیبراهیم کاڵن و سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار، بورهانەددین دوران و بەڕێوەبەری نووسینگەی تایبەتی سەرۆکایەتی کۆمار، حەسەن دۆغان و سەرۆکی ئاسایشی سایبەر له‌ سەرۆکایەتی کۆمار، ئومیت ئوناڵ و سەرۆکی پیشەسازی بەرگریی له‌ سەرۆکایەتی کۆمار، هالوک گۆرگیون و سکرتێری گشتیی سەرۆکایەتی کۆمار، هاكی سوسماز و سکرتێری گشتیی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی، ئۆکای مەیمیش ئامادە بوون.