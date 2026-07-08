سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "لە ئاستی سەرکردەکاندا، هەموو هاوپەیمانان بەشداری لووتکەکەیان کرد. ئەوە بەڵگەیەکی دیکەیە لە متمانە بە تورکیا و ڕێزلێنان لە دیپلۆماسییەکەی".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "سەرکەوتنی لووتکەی ناتۆ و بەشداری تێکڕای سەرکردەکان بەڵگەی متمانەیە بە تورکیا و دیپلۆماسییەکەی" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "لە ئاستی سەرکردەکاندا، هەموو هاوپەیمانان بەشداری لووتکەکەیان کرد. ئەوە بەڵگەیەکی دیکەیە لە متمانە بە تورکیا و ڕێزلێنان لە دیپلۆماسییەکەی".

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای ٣٦مین لووتکەی سەرکردەکانی ڕێکخراوی پەیمانی باکووری ئەتڵەسی (NATO) کە بە میوانداری تورکیا لە ئەنقەرە بەڕێوەچوو، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا قسەی بۆ میدیاکاران کرد.

لەسەرەتای گوتارەکەیدا، سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە سەرکەوتوویی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە کرد و گوتی: "لووتکەی ناتۆ'مان دوای ٢٢ ساڵ کە بۆ دووهەمجار لە وڵاتەکەمان ئەنجامدەدرێت و یەکەمجارە لە پایتەخت بەڕێوەچوو، بە سەرکەوتوویی ئەنجام دا. ئەو لووتکە مێژووییەی میوانداریمان کرد لەسەردەمێکدا بەڕێوەدەچێت کە دۆخی ئاسایشی ئاتلانتیک لە ئەورووپا لە تاقیکردنەوەدایە و پەیوەندیدارە بە داهاتووی هەموومان".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "ئەمڕۆ لە ڕووی بوودجەی بەرگریی، توانای سەربازیی و پیشەسازیی بەرگریی کە بنەمای هەموویانە، لە زۆربەی هاوپەیمانانمان لە ڕیزی پێشەوەین. لە ئاستی سەرکردەکاندا، هەموو هاوپەیمانان بەشداری لووتکەکەیان کرد. ئەوە بەڵگەیەکی دیکەیە لە متمانە بە تورکیا و ڕێزلێنان لە دیپلۆماسییەکەی".

لەبارەی لووتکەکەوە هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "بەرپرسیارێتی دەکەوێتە سەر هاوپەیمانە ئەورووپییەکان و توانا سەربازییەکان دادپەروەرانە دابەش دەبێت و بەو پێیە بناغەکانی هاوپەیمانیمان لە ئەنقەرە بونیاد نایەوە. ئێمە دووهەمین گەورە سوپای ناتۆ بەڕێوەدەبەین. بۆ چەندین دەیە ئاسایشی بەری باشووری ڕۆژهەڵاتی ناتۆ بە وڵاتەکەمان سپێردرابوو. بە ئەندامبوون لە ناتۆ نەک تەنیا پێگەی ژئۆستراتیژی خۆمان پاراست، بەڵکو ئەزموونی هونەری جەنگی دوو هەزار ساڵەی خۆمان لە گۆڕەپانەکاندا، بەخشییە هاوپەیمانییەکە".

گوتیشی: "ئێمە هەموو کاتێک هاوپەیمانێک بووین (لە ناتۆدا) کە ئەرکی خۆمان بە باشی جێبەجێ کردووە و شانمان وەبەر ئەرک داوە و بۆ ئەم مەبەستەش قوربانیمان بەخشیوە".

سەرکۆمار ئەردۆغان وێرای ئاماژەدان بە توانای بەرزەی سوپای تورکیا لە بەرپەرچدانەوەی هەر چەشنە هەڕەشەیەک، گوتی: "هێزە چەکدارە ئازیزەکانمان، ئەو توانایەیان هەیە کە هەر چەشنە هەڕەشەیەک بکرێتە سەر ئاسایشی نیشتمانیمان، ئەوە لە سەرچاوەکەیەوە بە هێزەوە لەناوی ببەن".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "لەم سەردەمە نوێیەدا کە هاوپەیمانی و بەرگریی بە کۆمەڵ لە چەقی باسەکاندایە، ئێمە ئامادەین بە شێویەکی دادپەروەرانە زیاتر لە ئەرکی خۆشمان لە ئەستۆ بگرین. لەو هاوپەیمانانەین کە خۆمان فڕۆکەی جەنگی، تانک و کەشتی بەرهەم دەهێنین و پەرە بە سیستەمی بەرگریی ئاسمانی خۆمان دەدەین. پەرەپێدانی سیستەمی بەرگریی یەکێتیی ئەورووپا پێویستە تەواوکەری ناتۆ بێت و نابێ ڕێگە بکرێتەوە بۆ بابەتی ناپێویست".

ڕاشیگەیاند: "جارێکی دیکە جەخت لەوە دەکەمەوە کە هاوپەیمانان لە ناتۆ نابێ وابەستەی یەکتر بن بەڵکو پێویستە هێز بەخشەنە یەکتر".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕەخنەی لە کەموکۆڕییەکانی ناو هاوپەیمانان گرت و گوتی: "هەندێک کۆسپ لەبەردەم ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە بواری پیشەسازیی بەرگرییدا لە ناو هاوپەیماندا هەیە. ئەو گرفتانە چی زووە پێویستە چارەسەر بکرێت".

سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی ڕووسیا-ئۆکراینا دوا و گوتی: "لە ئاشتییەکی دادپەروەرانەدا هیچ لایەنێک دۆڕاو نییە و دووپاتی دەکەمەوە کە وەک تورکیا ئامادەین جارێکی دیکە لایەنەکان لە دەوری یەکتر کۆبکەینەوە".

هێرشەکانی ئیسرائیل لە ناوچەکەدا بەشێکی دیکە بوون لە باس و پرسیارەکان بۆ سەرکۆمار ئەردۆغان و لەم بارەیەوە گوتی: "ئەوانەی ئاسایشی خۆیان لە ناسەقامگیری ناوچەکەدا دەبینن، هەوڵ دەدەن بچووکترین دەرفەت بۆ ئاشتی لەناو ببەن. ناوچەکە چیتر ناتوانێ بەرگەی ناکۆکی و پێکدادانی نوێ بگرێت. مرۆڤایەتی هاوشێوەی ئاو و هەوا، پێویستە بە ئاشتی، ئارامی و سەقامگیری هەیە".

سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها لەبارەی پرسی فڕۆکەی F-35 دوا و گوتی: "هیچ کام لەم دوو لێدوانە بۆم گرنگ نییە. دیارە ناتانیاهو لە چ ئاوێکدا مەلە دەکات و میچۆتاکیس'یش نەدەبوایە بکەوێتە هەڵەیەکی لەو شێوەیە. بەڕێز ترەمپ هەڵوێستێکی ئەرێنی بەرامبەر تورکیا هەیە و کاتێک F-35ەکان ڕادەست کرا، ئەوە هەموو جیهان دەڵێت، ئەمریکا پابەندی بەڵێنەکانی بوو".".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "پڕۆژەی گومبەزی پۆڵایین ئێستا بۆ ناتۆ لە ناوچەکەدا یەکێکە لە گەورەترین تواناکانی. ئەگەر هەندێک کەس گومبەزی جیاوازیان هەیە، ئەوە ئێمەش گومبەزی پۆڵایینمان هەیە".

سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها گوتی: "لەبارەی چارەسەری کێشەکانی دەریای ئیجە لەگەڵ میچۆتاکیس هاوڕام. با بە ڕوونی بڵێم، چارەسەر ئەو کێشانە ئەرکی لەپێشینەی سەرکردەکانە".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بە پێشکەوتنی پیشەسازیی بەرگریی تورکیا دا و گوتی: "بایکار هەنگاوی گرنگی ناوە و لەسەرانسەری جیهان خواستی پێگەیشتووە و بەردەوامن. کەواتە فڕۆکە بێ فڕۆکەوانەکان و جۆرە چەکدارەکەی لەسەر ئاستی جیهاندا پێشوازی لێکراوە. تا ئێستا ئەمریکا بە دژی ئێمە گەمارۆیەکی بەڕێوە نەبردووە و بەشێکی زۆری ئەوانەش لەسەرمان لادراون و کێشەیەکی لەم شێوەیەمان نییە. (بۆ دابین کردنی ماتۆڕی جۆری F110 بۆ فڕۆکەی KAAN) ئەم بابەتم پێشتر لەگەڵ بەڕێز ترەمپ باس کرد، ئەو هەڵوێستێکی ئەرێنی هەبوو و پەنا بە خوا کێشەیەک نابێت. (لەگەڵ ترەمپ) لە بواری پیشەسازیی بەرگریی و بە تایبەتیش لە بواری دروستکردنی کەشتی قسەم کرد. پەنا بە خوا بە خێرایی هەنگاو بۆ ئەوەش دەنێین".

لەبارەی ڕێوڕەسمی پێشوازیکردن بە مارشی سەربازیی نەریتی تورکیا پرسیار لە سەرکۆمار کرا و لەم بارەیەوە گوتی:"هەموو ستایشیان کرد. لەکاتی دەستلێدانەوە گوتیان نایابە. تەنانەت هەندێکیان گوتیان بە مێژووی (هێزەکانی نوخبەی عوسمانی) ئاشناین".

سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها لەبارەی گەرووی هورمز دوا و گوتی: "بۆ گەرووی هورمز ئەوەی لە دەستمان بێت ئەنجامی دەدەین وبەردەوامیش دەبین، نامانەوێ گەرووەکە ببێتە ناوچەیەکی جەنگی".

لەبارەی ستراتیژی دەریای تورکیا ناسراو بە Mavi Vatan سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "بۆ ئێمە بابەتێکی زۆر گرنگە. ئێمە ئەوە نەک لە ئاوەکاندا، بەڵکو لەناو سنوورەکان و ئاوەکانی خۆشماندا ڕەچاوی دەکەین".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی، لە لووتکەی ناتۆدا پێداگریی لەسەر غەززە کردووە و ئەوەی وەک کارەساتێکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناو هێناوە و ڕاشیگەیاندووە کە پێویستە ئەو ناوچەیە چی زووە بە ئاشتی و ئارامی بگات.

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە ڕەوتی ئەندامەتی تورکیا لە یەکێتیی ئەورووپا کرد و لەم بارەیەوە گوتی: "ئەوە چاوەڕوانییەکی ٥٣ ساڵەی تورکیایە، ئیتر ماوەتە بڵێم، تورکیا لەو ستەمە ڕزگار بکەن. هیوادارم خۆیان دەرگایەک بۆ ئەوە بدۆزنەوە".

