سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "سوپای تورکیا هێندەی یادەوەری و ڕێبازی گەل و نیشتمانی خۆی هەڵگرتووە، هێندەش یادەوەری و ڕێبازی ئەو جوگرافیایە هەڵدەگرێت کە تێیدایە".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "سوپای تورکیا زامنی ڕاستەقینەی ئاشتیی و ئارامیی و سەقامگیریی هەرێمیی و جیهانییە" سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "سوپای تورکیا هێندەی یادەوەری و ڕێبازی گەل و نیشتمانی خۆی هەڵگرتووە، هێندەش یادەوەری و ڕێبازی ئەو جوگرافیایە هەڵدەگرێت کە تێیدایە".

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان رایگەیاند: "سوپای تورکیا هێندەی یادەوەری و ڕێبازی گەل و نیشتمانی خۆی هەڵگرتووە، هێندەش یادەوەری و ڕێبازی ئەو جوگرافیایە هەڵدەگرێت کە تێیدایە".

لە میانی بەشداری کردنی لە ڕۆژی چاودێری باڵای مانۆڕی Efes-2026 لە ئیزمیر، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتارێکی پێشکەش کرد.

لە گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد سوپای تورکیا چووبێتە هەر شوێنێک ئاوەدانی کردووەتەوە و، ڕایگەیاند: "سوپای تورکیا سوپای سەربەخۆییە. بە درێژایی مێژوو سوپای تورکیا چووەتە هەر شوێنێک، وێرانی نەکردووە، بەڵکو بە پێچەوانەوە شوێنە وێرانکراوەکانی ئاوەدان کردووەتەوە".

گوتیشی: "سوپای تورکیا هێندەی یادەوەری و ڕێبازی گەل و نیشتمانی خۆی هەڵگرتووە، هێندەش یادەوەری و ڕێبازی ئەو جوگرافیایە هەڵدەگرێت کە تێیدایە. سوپای تورکیا هێندەی زامنی ئاسایشی وڵات و گەلەکەیەتی، هێندەش گرنگترین زامنی ڕاستەقینەی ئاشتیی، ئارامیی و سەقامگیریی هەرێمیی و جیهانییە".



سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد لە کاتێکدا سیناریۆی ڕەشبینانە بۆ داهاتوو دەنووسرێت، ئێمە هەوڵدەدەین وڵاتەکەمان لە هەموو بوارەکاندا بگەیەنینە پێگەیەکی سەرەکی، بەتایبەتی لەپرسی ئاشتیی هەرێمییدا.







ڕاشیگەیاند: "بە زیادکردنی توانای بەرپەرچدانەوە و بەهێزکردنی تواناکانی بەرگرییمان و خێراکردنی ئەو پێشکەوتنەی لە پیشەسازی بەرگرییدا دەستمانپێکردووە و بە دامەزراندنی هاوبەشی نوێ لەگەڵ دۆستانمان لەسەر بنەمای سوودی دوولایەنە و ڕێزگرتن، دەمانەوێت تورکیا لەم ئاوە پڕ لە باهۆزەوە بگەیەنینە کەناری ئارامیی".

سەرکۆمار ئەوەیشی خستەڕوو بەردەوام دەبن لە داکۆکیی کردن لە بەها هاوبەشەکانی مرۆڤایەتی و، ڕایگەیاند: "دژ بەو تۆڕانەی جینۆساید کە لە غەززە و لوبنان بەبێ گوێدانە منداڵ، ژن و بەساڵداچووان کۆمەڵکوژیی ئەنجامدەدەن، بەردەوام دەبین لە داکۆکیی کردن لە بەها هاوبەشەکانی مرۆڤایەتی".

[1/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [2/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [3/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [4/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [5/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [6/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [7/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [8/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [9/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [10/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [11/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [12/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [13/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [14/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [15/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [16/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [17/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. × [1/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [2/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [3/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [4/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [5/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [6/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [7/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [8/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [9/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [10/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [11/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [12/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [13/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [14/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [15/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [16/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن. [17/17] چالاکییەکانی ڕۆژانە لە چوارچێوەی ڕۆژی چاودێری دیاری مانۆڕی EFES-2026، کە یەکێکە لە گەورەترین مانۆڕە یەکگرتووە هاوبەشەکانی سوپای تورکیا دەستیپێکرد. مانۆڕەکە کە ئامانجی پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان و ئامادەیی یەکە و فەرماندەییە هاوبەشەکانە کە لەگەڵ پێکهاتەی وڵاتانی بەشداربوو لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکەدا پێکهێنراون زیاتر لە ١٠ هەزار سەرباز لە ٥٠ وڵاتەوە بەشدارن.

گوتیشی: "وەک تورکیا بەرامبەر ئەوانەی وەبەرهێنان لە جەنگ و پشێوییدا دەکەن، بەردەوام دەبین لە بەرگریی کردن لە ئاشتیی و سەقامگیریی".

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوەیش کرد مەهمەتچیک (سوپای تورکیا) سەرەڕای هەموو خەسڵەتەکانی دیکەی، بە واتای ئەو هێزە دێت کە دۆستایەتییەکەی جێگەی دڵنیاییە و، ڕایگەیاند: ئێمە ڕێگە نادەین ئەم بەرەی متمانەیە بلەرزێت.