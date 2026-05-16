سەرکۆمار ئەردۆغان: "بە زاڵبوون بەسەر کۆسپەکاندا، دەگەین بە ئامانجی تورکیای بێ تیرۆر" سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "ئەگەر سەقامگیری ناوچەکە گرنگە، هەموو لایەک پێویستە ئامانجە کورتخایەنەکان بەلاوە بنێین. وڵاتانی پێویستە بەرگریی لە مافی هاووڵاتیان بکەن نەک بەرژەوەندی بێگانە".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە بە زاڵبوون بەسەر کۆسپەکاندا، دەگەین بە ئامانجی تورکیای بێ تیرۆر و جەختی لەوەش کردەوە کە خوازیارین لەو دەستوورە کە بەرهەمی کودتایە ڕزگاریان بێت و دەستوورێکی نوێی فڕەڕەهەند، ئازادیخوازانە و سڤیل بونیاد بنێین.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوای بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی باڵای هاریکاریی ستراتیجی تورکیا-کازاخستان و لووتکەی نافەرمی ڕێکخراوی دەوڵەتانی تورک (TDT)، لە کاتی گەڕانەوەیدا لەناو فڕۆکە قسەی بۆ میدیاکاران کرد.

لە سەرەتادا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "گرنگییەکی تایبەت دەدەین بە ڕێکخستنەکانی کۆماری تورکی قوبڕسی باکوور. جیهانی تورکیش بە لە ئامێزگرتنی تورکەکانی قوبرس، ئەرکی خۆیان بەجێ دەگەیەنن. لە ١٣یەمین لووتکەی ڕێکخستنی وڵاتانی تورک کە بڕیارە لە پاییزی ئەمساڵ میوانداری بکەین، ئاستی ڕێکخستنەکانمان زیاتریش بەرز دەکەینەوە".

لەبارەی هێرشەکانی ئەمریکا-ئیسرائیل بۆ سەر ئێرانیش سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "سەرەتا پووچەڵکردنەوەی کردەوە تێکدەرانەکانی ئیسرائیل و دواتر، گەیشتن بە ئاشتییەکی ڕاستەقینە مەرجە. ئەگەر سەقامگیری ناوچەکە گرنگە، هەموو لایەک پێویستە ئامانجە کورتخایەنەکان بەلاوە بنێین. وڵاتانی پێویستە بەرگریی لە مافی هاووڵاتیان بکەن نەک بەرژەوەندی بێگانە".

سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە دوا و گوتی: "چاوەروانین لە ئەنقەرە بڕیاری گرنگ لەبارەی داهاتووی هاوپەیمانییەکە و شێوازی لەمەولاوەی ئاسایشی جیهانی دەربکرێت".

پەیوەندیدار بە خواستی ئەندامەتی تورکیا لە یەکێتیی ئەورووپاش، سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "تورکیا دەرفەتێکی گەورەیە بۆ یەکێتیی ئەورووپا و ئەو یەکێتییەش لە دۆخێکدایە کە دەتوانێ بڕیاری گرنگ بدات لەبارەی چۆنییەتی بەکارهێنانی ئەو دەرفەتە".

سەرکۆمار ئەردۆغان هەروەها ڕایگەیاند: "لەبارەی F-35ەوە خواستەکانمان دیارە. هاوڕێیانمان لەگەڵ هاوتا ئەمریکاییەکان لە پەیوەندیدان. هیوادارین بە ئاکامێکی ئەرێنی بگەین. (KAAN) کاتێک ئەم پڕۆسەیە تەواو بوو، دۆخێکی نوێی دەست پێ دەکات. KAAN بۆ ئێمە یەکەم هەنگاوە و شتی زۆر باشتر و بەهێزتریش دروست دەکەین".

سەرکۆمار ئەردۆغان لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا باسی لە دۆخی ناوخۆی تورکیا کرد و گوتی: "بە زاڵبوون بەسەر کۆسپەکاندا، دەگەین بە ئامانجی تورکیای بێ تیرۆر. وەک هاوپەیمانی بە یەکێتی و پابەندبوون بەو ڕێکارانەی کە گەلەکەمان دیاریکردووە، جێبەجێی دەکەین".

گوتیشی: "هەندێک لە دۆستان کە لە لایەن بەرپرسانی جەهەپە هەڕەشیان لێدەکرا، لە ژێر گوشاردابوون و سووکایەتیان پێدەکرا، هاتوونەتە ناو ئاکپارتی و ئارامییان بۆ گەڕاوەتەوە. بۆ پێگەی سیاسەت زۆر زۆر خراپە کە کەسانێک جەهەپەیان کردووەتە ناوەندی گەندەڵی و دزی و بەرتیل خواردن و پەرەی پێ دەدەن. ڕێکاری پێویستە دژی ئەوانە دەگرینە بەر کە هانی توندوتیژی دەدەن و یان هەنگاو دەنێن بۆ لادان".

لە درێژەی قسەکانیدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "ئێمە منداڵەکانمان بە ئۆلگاریتم ناسپێرین. ئەرکمانە هەموو بەیەکەوە بۆ پاراستنی منداڵەکانمان پلانی جیاوازمان هەبێت. ژمارەی دانیشتووان پرسێکی گرنگی تورکیایە. دابەزینی ئاستی ژمارەی دانیشتووان و نەبوونی جێگرەوەی نیگەرانکەرە. زیادبوونی بۆ داهاتوومان زۆر گرنگە. بە پێدانی ڕاوێژی خێزانی و پشتیوانی لە منداڵبوون، لە پاڵ لاوانمان بین. ئامانجمان هاوسەرگیری لاوانمان و دروستکردنی سەرپەنایەکە بۆیان".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی هەوڵەکان بۆ بونیادنانی دەستووری نوێی بۆ تورکیا قسەی کرد و گوتی: "خوازیارین لەو دەستوورە کە بەرهەمی کودتایە ڕزگارمان بێت و دەستوورێکی نوێی فڕەڕەهەند، ئازادیخوازانە و سڤیل بونیاد بنێین. سیاسەت پێویستە گوێ لە خواستی گەل بگرێت".

