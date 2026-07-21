سەرکۆمار ئەردۆغان بۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا: "هەڵوێستتان لەبارەی فەڵەستین سەرنجی لایەنگرانی تۆپی پێی لە جیهان ڕاکێشا"

İrem Demir
21 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 21 تەمووز 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان گفتوگۆیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا پێدرۆ سانچێز ئەنجام دا.
فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕایگەیاند کە لە گفتوگۆکەدا، پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکان تاوتوێ کراوە.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان بە بۆنەی پاڵەوانێتی ئیسپانیا لە جامی جیهانیدا، پیرۆزبایی لە سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا پێدرۆ سانچێز کرد.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان دڵخۆشی خەڵکی غەززە دوای پاڵەوانێتی ئیسپانیا لە ناو وێرانییەکاندا، بە بەها زانی و ڕاشیگەیاند، هەڵوێستی بە ویژدان و ئەخلاقی ئیسپانیا لەبارەی فەڵەستینەوە، لەسەر ئاستی جیهان سەرنجی لایەنگرانی تۆپی پێی بۆ لای خۆی ڕاکێشا.
سەرکۆماری تورکیا هەروەها دڵخۆشی خۆی بە پێشوازی لە سانچێز لە میانی لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە دووپات کردەوە.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە خۆشحاڵە لە سەرەتای ٢٠٢٧دا جارێکی دیکە پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا پێدرۆ سانچێز دەکات بە بۆنەی بەڕێوەچوونی لووتکەی نێوان حکوومەتەکانی تورکیا-ئیسپانیا.