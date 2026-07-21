سەرکۆمار ئەردۆغان بۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا: "هەڵوێستتان لەبارەی فەڵەستین سەرنجی لایەنگرانی تۆپی پێی لە جیهان ڕاکێشا"