سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، خوازیاری بەرەو پێشبردنی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراقە لە بوارەکانی وزە، پیشەسازیی بەرگریی و گەیاندن کە پوتانسیەلێکی زۆر لەهەردوو وڵاتدا هەیە.

سەرکۆمار ئەردۆغان بانگهێشتنامەیەکی ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی کرد سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، خوازیاری بەرەو پێشبردنی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراقە لە بوارەکانی وزە، پیشەسازیی بەرگریی و گەیاندن کە پوتانسیەلێکی زۆر لەهەردوو وڵاتدا هەیە.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی ئەنجام دا.

فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal ڕایگەیاند کە لە گفتوگۆ تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکان هەڵسەنگاندنی بۆ کراوە.

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، لە قۆناغی نوێدا خوازیاری بەرەو پێشبردنی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراقە بە تایبەت لە بوارەکانی وزە، پیشەسازیی بەرگریی و گەیاندن کە پوتانسیەلێکی زۆر لەهەردوو وڵاتدا هەیە.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بانگهێشتنامەیەکی بە مەبەستی سەردانیکردنی بۆ تورکیا، ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی کرد.