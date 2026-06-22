سەرکۆمار ئەردۆغان بانگهێشتنامەیەکی ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی کرد

Alper Şaşmaz
22 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 22 حوزەیران 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی ئەنجام دا.
فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal ڕایگەیاند کە لە گفتوگۆ تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکان هەڵسەنگاندنی بۆ کراوە.
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، لە قۆناغی نوێدا خوازیاری بەرەو پێشبردنی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراقە بە تایبەت لە بوارەکانی وزە، پیشەسازیی بەرگریی و گەیاندن کە پوتانسیەلێکی زۆر لەهەردوو وڵاتدا هەیە.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بانگهێشتنامەیەکی بە مەبەستی سەردانیکردنی بۆ تورکیا، ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی کرد.