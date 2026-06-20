سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "لەسەردەمێکی ئەوەندە ئاڵۆزداین کە ئەوانەی هێزیان نییە، لەسەر مێزی دانوستاندا جێیان نابێتەوە و ڕەنگە لە ڕیزی مینۆکاندا خۆیان بدۆزنەوە".

سەرکۆمار ئەردۆغان: "ئامانجی تورکیا بەهێزکردنی ئاشتی، دادپەروەری و سەقامگیرییە لە ناوچەکەدا". سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "لەسەردەمێکی ئەوەندە ئاڵۆزداین کە ئەوانەی هێزیان نییە، لەسەر مێزی دانوستاندا جێیان نابێتەوە و ڕەنگە لە ڕیزی مینۆکاندا خۆیان بدۆزنەوە".

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە ئامانجی تورکیا لە ناوچەکەدا پەرەپێدان بە گرژییەکان نییە بەڵکو بەهێزکردنی ئاشتی، دادپەروەری، ئاسایش و سەقامگیرییە.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ڕێوڕەسمی "گەیاندنی کەشتیی دەریایی کام ڕۆمان بۆ فەرماندەیی هێزی دەریایی ڕۆمانیا و بەرزکردنەوەی ئاڵای فەرماندەیی هێزی دەریایی تورکیا" لە فەرماندەیی کەشتیگەلی ئیستانبوڵ گوتارێکی پێشکەش کرد.

لە سەرەتای گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "لەسەردەمێکی ئەوەندە ئاڵۆزداین کە ئەوانەی هێزیان نییە، لەسەر مێزی دانوستاندا جێیان نابێتەوە و ڕەنگە لە ڕیزی مینۆکاندا خۆیان بدۆزنەوە".

سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوەش کردە کە ٢٣ ساڵ لەمەوپێش کۆی قەبارەی ساڵانە هەناردەی تورکیا دەگەیشتە ٢٤٨ ملیۆن دۆلار و ئێستا لە هەفتەیەکدا دەگاتە ئەو قەبارەیە.

لە بەشێکی دیکە سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لە پێشکەوتنی پیشەسازیی بەرگریی تورکیا کرد و گوتی: "تا ئێستا لە جوگرافیای جیاجیادا زیاتر لە ١٤٠ پلاتفۆرمی دەریاییمان هەناردە کردووە. پیشەسازی دروستکردنی کەشتی لە وڵاتەکەمان لە مێژووی ١٠٣ ساڵەی خۆیدا لە باشترین و پڕبایەخترین ڕۆژەکانی تەمەنی دایە".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "یەکێک لە وڵاتانەین کە زۆرترین کەشتی جەنگی دروست دەکەین. بە ئەرکی خۆمانی دەزانین کە لە توانا و دەرفەتەکانی پیشەسازیی بەرگرییماندا یارمەتیدەری وڵاتانی دۆستمان بین. بەو ڕێککەوتنەی لەگەڵ ڕۆمانیا واژوومان کردووە، بۆ یەکمجارە لەمێژووی تورکیادا، وڵاتێکی ئەندامی ناتۆ کەشتی سەربازیی بە وڵاتێکی ئەندام لە یەکێتیی ئەورووپا بفرۆشێت".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "ئامانجی تورکیا لە ناوچەکەدا پەرەپێدان بە گرژییەکان نییە بەڵکو بەهێزکردنی ئاشتی، دادپەروەری، ئاسایش و سەقامگیرییە".

