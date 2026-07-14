Hülya Ömür Uylaş
14 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 14 تەمووز 2026
وەزارەتی گەنجینە و دارایی تورکیا، بههۆی دابینکردنی پشتیوانی دارایی بۆ ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان، بڕیاریدا به سڕکردنی سەروەت و سامانی چهند کەسێك له توركیا كه پەیوەندیان بە فەتۆ/پهدهیه و دهههكهپه/جه ههیه
بڕیاری وەزارەتەکە لە ڕۆژنامەی فەڕمیدا بڵاوکرایەوە و چووە بواری جێبەجێ کردنەوە.
بەپێی ئەمەش بههۆی بوونی ئەو کارانەی دەچنە چوارچێوەی تاوانی دابینکردنی دارایی بۆ تیرۆر بەپێی یاسای ڕێگرییکردن لە دابینکردنی دارایی بۆ تیرۆریزم، سەروەت و سامانی سێ کەس و سێ ڕێکخراوی پەیوەندیدار بە فەتۆ/پهدهیه و سێ کەسی دیكه كه پهیوهندیان به دهههكهپه/جه ههیه سڕكرا.