- سكرتێری گشتیی ناتۆ، مارك ڕوته‌: "گەورەترین کۆمپانیای ئەلیکترۆنی بەرگریی تورکیا، ئەسێلسان (ASELSAN)، پێشەنگایەتی لە شۆڕشی پیشەسازی بەرگریی تورکیادا دەکات کە سوود بە سەرجەم ئەندامانی هاوپەیمانێتییەکەمان دەگەیەنێت".

سكرتێری گشتیی ناتۆ ڕوته‌: "شۆڕشی پیشەسازی بەرگریی تورکیا سوود بە تەواوی ناتۆ دەگەیەنێت" - سكرتێری گشتیی ناتۆ، مارك ڕوته‌: "گەورەترین کۆمپانیای ئەلیکترۆنی بەرگریی تورکیا، ئەسێلسان (ASELSAN)، پێشەنگایەتی لە شۆڕشی پیشەسازی بەرگریی تورکیادا دەکات کە سوود بە سەرجەم ئەندامانی هاوپەیمانێتییەکەمان دەگەیەنێت".

سكرتێری گشتیی ناتۆ، مارك ڕوته‌ ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد گەورەترین کۆمپانیای ئەلیکترۆنی بەرگریی تورکیا، ئەسێلسان (ASELSAN) پێشەنگایەتی لە شۆڕشی پیشەسازی بەرگریی تورکیادا دەکات کە سوود بە سەرجەم ئەندامانی هاوپەیمانێتییەکەمان دەگەیەنێت، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو كه‌ لە لووتکەی ئەنقەرەدا ڕۆژێکی گەورەی پیشەسازی بەرگریی ساز دەکەن.

پێش لووتکەی ئەنقەرە کە بڕیارە لە ڕۆژانی ٧-٨ی تەمووز بەڕێوەبچێت، روته‌ لە چوارچێوەی سەردانێكیدا بۆ واشنتۆن لە ئەنجوومەنی ئەتڵەنتیک گوتارێكی پێشکەش کرد و، تیایدا باسی له‌وه‌ كرد لووتکەی ئەنقەرە هێزی بەرپەرچدانەوە، یەکگرتوویی و توانای بەرگریی هاوپەیمانێتییەکە دەردەخات.

ڕوتە ئاماژەی به‌وه‌ کرد ناتۆ نیشانی دەدات کە ئامادەیە بەرگریی لە سەرجەم هاوپەیمانەکانی و هەر بستێکی خاکەکەیان بکات، تیشكیشی خسته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی کە گەورەترین چاوەڕوانی لە لووتکەکە ڕوودانی وەرچەرخانێکی مێژووییە لە وەبەرهێنانەکانی بەرگرییدا.

سكرتێری گشتیی ناتۆ ڕوته‌ ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد گەورەترین کۆمپانیای ئەلیکترۆنی بەرگریی تورکیا، ئەسێلسان (ASELSAN) پێشەنگایەتی لە شۆڕشی پیشەسازی بەرگریی تورکیادا دەکات کە سوود بە سەرجەم ئەندامانی هاوپەیمانێتییەکەمان دەگەیەنێت و، گوتی: "نزیکەی سێ هەزار کۆمپانیای پیشەسازی بەرگریی تورکیا هەن کە لەسەرانسەری ناتۆدا چالاکی ئەنجام دەدەن. لەو لووتکەیەی لە ئەنقەرە ساز دەکرێت ڕۆژێکی گەورەی پیشەسازی بەرگریی ساز دەکەین".

