دیاربەکر.. بەڕێوەچوونی کۆڕبەندی ئاشتیی کۆمەڵایەتیی و ئازادی بە بەشداری پارێزگارەکانی هەولێر و دهۆک هاوسەرۆکی گشتیی دەم پارتی، تونجەر باکرهان: "ئاشتیی پرۆسەیەکی گەورەی بنیاتنانە کە ڕەنج، ژیری، بوێری و بەردەوامیی دەوێت".

کۆڕبەندی ئاشتیی کۆمەڵایەتیی و ئازادی، کە لەلایەن گەورەشارەوانی دیاربەکرەوە ڕێکخراوە، دەستیپێکرد.

هاوسەرۆکی گشتیی دەم پارتی، تونجەر باکرهان لە کردنەوەی کۆڕبەندەکەدا گوتارێکی پێشکەش کرد و تیایدا ئاماژەی بەوە کرد لەنێوان ناونیشانەکانی کۆڕبەندەکەدا "یاسا، دیموکراسیی، ڕەنج، ئازادی ژن، ژینگە، گەنجان، ئیکۆلۆژی و دیموکراسیی خۆجێی هەن و، هەر یەکێک لەم ناونیشانانە بەشێکن لە ئاشتیی.

گوتیشی: "ئاشتیی پرۆسەیەکی گەورەی بنیاتنانە کە ڕەنج، ژیری، بوێری و بەردەوامیی دەوێت. ئەوانەی لە ماوەی پێنج ڕۆژدا دەگوترێن و ئەنجام دەدرێن تەنها هیوا و ئاوات نین، بەڵکو دەبێت وەک بانگەوازێکی بەهێز بۆ داهاتووی تورکیا ببینرێن. دەڵێین لە سەدەی ٢١دا لەم جوگرافیایەدا و لەم پرۆسەیەدا دەتوانین ئاشتی بە لۆژیک، یاسا و ژیری بنووسینەوە. بەو مەرجەی بڕوامان وابێت ئەوەی جەنگ چارەسەری ناکات، ئاشتی دەتوانێت چارەسەری بکات".

باکرهان باسی لەوە کرد پرسەکە ڕێکخستنێک نییە تیایدا لایەک بباتەوە و لایەکەی دیکە شکستبهێنێت، یەکێک لە دەرەوە بمێنێتەوە و ئەوی دیکە شانازیی پێوە بکات و، گوتی: "پرسەکە دروستکردنی چەترێکی گەورەی چارەسەریە کە کەرامەتی هەر تاک و ڕەنگ و ناسنامەیەکی کۆمەڵگا بپارێزێت. ئاشتیی ناوی ئەو ژیریە بەرزەیە کە سەرەداوی ئەو چەترە دەداتە دەست کورد، تورک، عەلەوی، سریانی، ئەرمەنی، چەرکەس، ژن، گەنج، ڕەنجدەر و هەموو ڕەنگ و بیروباوەڕەکانی ئەم وڵاتە".

لە هەرێمی کوردستان-عێراق هەر یەک لە پارێزگاری دهۆک، عەلی تاتار و پارێزگاری هەولێر، ئومێد خۆشناو بەشداریان لەو کۆڕبەندەدا کرد کە لە ١٦ی ئایاردا کۆتایی دێت.