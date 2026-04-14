Betül Bilsel
14 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 14 نیسان 2026
له میانی كۆبوونهوهی فراكسیۆنی پارتهكهیدا له پهرلهمانی توركیا، باخچهلی گوتارێكی پێشكهش كرد.
له گوتارهكهیدا باخچهلی وهڵامی داواكاری سهرۆكی گشتیی جهههپه، ئۆزگور ئۆزەل-ی دایهوه بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختە و، ڕایگهیاند: "هەڵبژاردنی پێشوەختە بوونی نییە، هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدایە و ئیرادەی گەلی تورکه. پێویستە لە ئێستاوە ڕێز لەو ئیرادەیە بگیرێت".
ههروهها سەرۆکی مەهەپە باخچەلی ئاماژەی بە كهرتی كشتوكاڵ كرد و ، ڕایگهیاند: "ناتوانرێت وەک كهرتێكی سادە، بوارێکی ئابووریی بهرتەسک و، تەنیا ڕۆژەڤی جووتیاران یان چالاکییەک کە تەنیا بە هاوسەنگییەکانی بازاڕەوە سنووردار بێت تهماشای کشتوکاڵ بکرێت".
گوتیشی: "ئەو دەوڵەتەی ڕێگە بدات کەسێکی دیکە سکی تێر بکات، ئازاد نییە. لەبەرئەوە ئاسایشی خۆراک، ڕاستەوخۆ پرسی سەروەری نیشتمانیی و مان و نەمانە. پرسی کشتوکاڵ، بابەتێکی وەبەرهێنان نییە بتواندرێت دوابخرێت".