دادگای تێهەڵچوونەوەی ئەنقەرە بڕیاری دا بە ڕادەستکردنەوەی سەرکردایەتی جەهەپە بە کڵچدارئۆغڵو

٣٦هەمین فەرمانگەی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی ئەنقەرە، لە دۆسیەی جەهەپەدا، بڕیاری دا بە دوورخستنەوەی ئۆزگور ئۆزەل و سەرکردایەتی ئێستای پارتەکە لە پۆستەکانیان بە شێوەی کاتیی و، ڕادەستکردنی ئەرکەکان بە کەمال کڵچدارئۆغڵو و سەرکردایەتی پێشووی.

دادگاکە لێکۆڵینەوەی یاسایی تێهەڵچوونەوەی تەواو کرد لە بارەی بڕیاری ٢٤ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٥ی ٤٢هەمین دادگای ئەنقەر سەبارەت بە هەڵوەشاندنەوەی ٣٨هەمین کۆنگرەی ئاسایی جەهەپە کە لە ٤-٥ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣دا بەڕێوەچوو.

دادگاکە بڕیای دا بە پەسەند کردنی داواکارییەکانی تێهەڵچوونەوە بۆ ئەو دۆسیانە پێشکەش کرابوون کە بڕیاری یەکخستنیان لەگەڵ دۆسیە سەرەکیدا درابوو، هەروەها بڕیاردرا بە هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەرەکەی ٤٢هەمین دادگای ئەنقەرە کە دەڵێت 'بەهۆی نەمانی بابەتی دۆسیەکە، پێویست بە بڕیاردان ناکات'، هاوکات بەهۆی پووچەڵبوونی ڕەهاوە بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی ٣٨هەمین کۆنگرەی ئاسایی جەهەپەی دا، کە لە ٤-٥ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣ بەڕێوەچوو.

لەو چوارچەوەیەشدا دادگاکە بڕیاری دا کە بەهۆی بڕیاری هەڵوەشاندنەوە بە هۆکاری پووچەڵبوونی ڕەها، گشت کۆنگرە ئاسایی و نائاساییەکان و ئەو بڕیارانەی دوای ئەو ڕێککەوتە لە ناوخۆی پارتەکەدا دراون، بێبایەخ و هەڵوەشاوەن.

لە بڕیارەکەی دادگادا هاتووە: "بڕیاردرا بە گەڕانەوە بۆ دۆخی پێش ٣٨هەمین کۆنگرەی ئاسایی هەڵبژاردنی پارتەکە کە لە ٤-٥ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣ بەڕێوەچوو و، بەردەوامبوونی سەرۆکی گشتیی جەهەپە پێش کۆنگرەکە، کەمال کڵچدارئۆغڵو و تەواوی ئۆرگانەکانی پارتەکە لەسەر کارەکانیان".

هەروەها بڕیاردرا بە هەڵوەشاندنەوەی کۆنگرەی ئیستانبوڵی جەهەپە کە لە هەشتی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣ ئەنجامدرا، لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی گشت ئەو بڕیارانەی لەو کۆنگرەیەدا دراون.

لە بڕیاری دادگاکەدا هاتووە: "بڕیاردرا بە دوورخستنەوەی سەرۆکی گشتیی جەهەپە، ئۆزگور ئۆزەل و ئەندامانی ئەنجوومەنی ناوەندی، ئەندامانی ئەنجومەنی پارتەکە و ئەندامانی دەستەی باڵای دیسپلین کە لە ڕێگەی کۆنگرە نادروستەکەی ٤-٥ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٣ هاتوونەتە سەر کار و لەئەستۆگرتنی کاتی ئەرکەکان لەلایەن سەرۆکی گشتیی پارتەکە، کەمال کڵچدارئۆغڵو و ئەندامانی ئەنجومەنی پارتەکە و دەستەی باڵای دیسپلینی پێش کۆنگرەکە تا کاتی یەکلاکردنەوەی کۆتایی بڕیارەکە، هاوکات بڕیاردرا بە ناردنی ئەم ڕێکاری کاتییە بۆ دەستەی باڵای هەڵبژاردنەکان، دەستەی هەڵبژاردنی پارێزگای ئەنقەرە، چوارهەمین دەستەی هەڵبژاردنی ناوچەی چانکایا و پارێزگای ئەنقەرە بۆ جێبەجێ کردنی".

دادگاکە بە کۆی دەنگ بڕیارەکەی دا و، ئاماژەی بەوە کرد ماوەی دوو هەفتە هەیە بۆ تانەدان لەو بڕیارە.