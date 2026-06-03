- وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا، عەبدولقادر ئوراڵئۆغڵو ڕایگەیاند: "جگە لە ئێران گەشتی ئاسمانی کراوەیە بۆ ھەموو وڵاتانی کەنداو".

تورکیا: "لە بارەی پڕۆژەی ھێڵی ئاسنینی مۆدێرنی حیجاز لەگەڵ سعوودیە لە گفتوگۆداین" - وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا، عەبدولقادر ئوراڵئۆغڵو ڕایگەیاند: "جگە لە ئێران گەشتی ئاسمانی کراوەیە بۆ ھەموو وڵاتانی کەنداو".

وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا، عەبدولقادر ئوراڵئۆغڵو ڕایگەیاند کە لە بارەی پڕۆژەی ھێڵی ئاسنینی مۆدێرنی حیجاز‌ لەگەڵ سعوودیە لە گفتوگۆدان و ئاماژەی بەوەشدا کە جگە لە ئێران، گەشتە ئاسمانییەکانی تورکیا بۆ ھەموو وڵاتانی کەنداو ئەنجام دەدرێن.

عەبدولقادر ئوراڵئۆغڵو بووە میوانی دێسکی سەرنووسەرانی ئاژانسی ئانادۆڵو و گوتی: " (ھێڵی ئاسنینی مۆدێرنی حیجاز) لەگەڵ سعوودیە لە گفتوگۆداین و لە قۆناغی یەکەمدا پلانمان ھەیە بچینە سعوودیە و لەوێشەوە بۆ گەرووی ھورمز".

وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا گوتیشی: "حەوت لەو نۆ کەشتییە تورکییانە لە گەرووی ھورموز داوای دەرچوونیان کردووە وئێمەش بەدواداچوون بۆ ئەو داواکاریانە دەکەین".

وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا لەبارەی ئەنجامدانی گەشتە ئاسمانییەکانیان بۆ وڵاتانی ناوچەکە گوتی : "جگە لە ئێران، گەشتە ئاسمانییەکانی تورکیا بۆ ھەموو وڵاتانی کەنداو ئەنجام دەدرێن".

عەبدولقادر ئوراڵئۆغڵو لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا باسی لە پڕۆژەی (ڕێگای گەشەپێدان) کرد و ڕایگەیاند کە قۆناغی ئامادەکردنی پڕۆژەکە کە بە درێژایی ھەزار و ٢٠٠ کیلۆمەتر لە بەندەری فاو لە عێراق تا کەنداو و سنووری تورکیا دڕیژ دەبێتەوە، تەواوکراوە.

وەزیری گواستنەوە و ژێرخانی تورکیا ڕوونیشی کردووە کە پڕۆژەی (ڕێگای گەشەپێدان)، بە بوودجەیەکی نێودەوڵەتی و بە ھاوبەشی نێوان ئیمارات، قەتەر، عێراق و تورکیا جێبەجێ دەکرێت.

گوتیشی: "ئەگەر ئەمڕۆ ئەم پڕۆژەکانی ڕێگای گەشەپێدان ھێڵی ئاسنینی حیجاز تەواو بکرایەن، ئەوا جیھان ئەوەندە باسی گەرووی ھورمز نەدەکرد."



