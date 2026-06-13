بە ئامادەبوونی سەرکۆمار ئەردۆغان "پلانی کردەیی ژیری دەستکردی تورکیا" ڕاگەیاندرا

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، لە چوارچێوەی "پلانی کردەیی ژیری دەستکردی تورکیا" لە ٨١ پارێزگای تورکیادا کۆمەڵە ناوەندێکی فێرکاری بونیاد دەنێن و لە میانی دوو ساڵدا پێنج ملیۆن هاووڵاتی فێری بەکارهێنانی ژیری دەستکرد دەکەن.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ئیستانبوڵ بەشداری لە لووتکەی "ژیری دەستکردی تورکیا"دا کرد و گوتارێکی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.

لەسەرەتای گوتارەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان دەستپێکی پلانی کردەیی ژیری دەستکردی تورکیای ڕاگەیاند و هیوای خواست ئەم پلانە خێردار بێت و تورکیا بباتە ڕیزبەندی وڵاتانی پێشکەوتوو لە بواری ژیری دەستکرددا.

لەم بارەیەوە سەرکۆمار ئەردۆغان گوتی: "تورکیا یەکێک لەو وڵاتە دەگمەنانە بوو کە هەستی بە وەرچەرخان لەبواری تەکنۆلۆجیادا کردو بەگرتنەبەری ڕێکار و سیاسەتی تایبەت، کردوەکانی لەسەر ئەو بنەمایە بونیاد نا. پلانی کردەیی ژیری دەستکردی تورکیا لەسەر چوار بنەما دانراوە، بیدۆزەوە، کەڵکی لێ وەربگرە، بەرهەمی بهێنە و کارگێڕی بکە کە هەر چوار کۆڵەکەکە تەواوکەری یەکترن. ئێمە پلانی کردەیی بەکارهێنانی ژیری دەستکرد دەست پێ دەکەین بۆ ئەوەی لە هەموو تەمەنێکدا هاووڵاتیان بتوانن بەکاری بهێنن و بە ئاسوودەیی کەڵکی لێ وەربگرن".

هەر لەم بارەیەوە سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە لەو دامەزراوانەی کە لە ٨١ پارێزگای تورکیادا بونیادی دەنرێن، لە میانی دوو ساڵدا پێنج ملیۆن هاووڵاتی فێری بەکارهێنانی ژیری دەستکرد دەبن و گوتیشی: "١٠ هەزار پسپۆڕی پێشکەوتووی بواری ژیری دەستکرد و هەروەها ١٠٠ هەزار پسپۆڕی بەکارهێنانی ژیری دەستکرد دادەمەزرێنین. لایەنی کەم دوو هەزار کۆمەڵە داتا لەهەموو بوارێکدا لەسەروویانەوە تەندروستی، کشتوکاڵ، بەرگریی، ئەلیکترۆنیک و بازرگانی لە ڕێگەی کتێبخانەکانەوە دەخەینە خزمەت گەلەکەمان".

سەرکۆمار ئەردۆغان گوتیشی: "بە لایەنی کەم لەسەدا دووی وەبەرهێنانی گشتیمان بۆ پڕۆژەکانی بواری ژیری دەستکرد تەرخان دەکەین. توانای ناوەندی داتای گشتیمان هەتا ساڵی ٢٠٣٠ بۆ ئاستی یەک گیگاوات زیاد دەکەین. بەلایەنی کەمەوە ١٠ ملیار دۆلار لە داهاتی کەرتی تایبەتمان بۆ ناوەندەکانی داتا و ژێرخانی ژیری دەستکرد تەرخان دەکەین. ئیستانبوڵ وەک نیشاندەری نێودەڵەتی تورکیا لەسەر ئاستی جیهان و شاری وەبەرهێنان بۆ ژیری دەستکرد دەناسێنین".

لە کۆتاییدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند: "ڕۆڵێکی چالاکمان لە ناوەندە مرۆییەکانی ژیری دەستکرد لە پلاتفۆرمە نێودەوڵەتییەکان وەک ڕێکخراوی هاریکاری پەرەپێدانی مرۆیی، G20 و نەتەوە یەکگرتووەکان دەبێت".

