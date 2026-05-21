بەڕێوەچوونی دادگایی گومانلێکراوانی ڕێکخراوی تاوانکاری بەرژەوەندیخوازی ئیمامئۆغڵو

ئەو ٦٠ گومانلێکراوەی بە تۆمەتی ئەنجامدانی سەرپێچی لە تەندەرەکانی گەورە شارەوانی ئیستانبوڵدا لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوە لە ڕێکخراوی تاوانکاری بەرژەوەندیخوازی ئیمامئۆغڵو دەستگیرکراون، ڕەوانەی دادگا کران.

سەرۆکایەتی داواکاری گشتیی ئیستانبوڵ، کە لێکۆڵینەوەی لەو ڕێکخراوە تاوانکاریە دەستپێکردووە، ئاماژەی بەوە کرد تەندەرەکان لەلایەن کەسانی گومانلێکراوەوە ڕێکخراون و لە پرۆسەی تەندەرەکاندا کارێکی پێچەوانەی یاسا ئەنجامدراوە. دوای تەواوبوونی لێکۆڵینەوەکان لە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایش، گومانلێکراوان ڕەوانەی دادگا کراون.

پاش پشکنینی تەندروستیی، گومانلێکراوان ڕەوانەی دادگای ئیستانبوڵ کران.

