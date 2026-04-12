بورھانەدین دوران: "ناتانیاھو لە دۆخی نائومێدیدا ھێرشی کردووەتە سەر سەرکۆمار ئەردۆغان"

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، بورھانەددین دوران ڕایگەیاند کە سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھو لە دۆخێکی نائومێدیدا، ھێرشی کردووەتە سەر سەرکۆمار ئەردۆغان.

بورھانەدین دوران لە ھەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "NSosyal" وەڵامی ئەو ھێرشەی داوەتەوە کە لەلایەن بنیامین ناتانیاھو‌وە کراوەتە سەر سەرکۆمار ئەردۆغان.

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، نووسیوویەتی: "ناتانیاھو جینۆسایدی لە غەززە ئەنجامدا و ئێستایش ھێرش دەکاتە سەر حەوت وڵاتی ناوچەکە و بێشەرمانە لە دۆخێکی نائومێدیدا، ھێرشی کردووەتە سەر سەرکۆمار ئەردۆغان".

ھەروەھا بورھانەدین دوران جەختی لەوەش کردووەتەوە کە بنیامین ناتانیاھو تاوانبارێکە و فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرچووە و چی دیکە ھیچ دۆستێکی نییە و ھەوڵ دەدات وەک بەردەوامبوونی لە سیاسیەت، ناوچەکە بەرەو گرژی و ململانێی ببات.

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا باسی لەوەش کردەوە، ‌ زوو یان دەرنگ، بنیامین ناتانیاھو لەسەر ئەو تاوانانەی کە ئەنجامی داون، سزا دەدرێت.

بورھانەددین دوران دووپاتیشی کردووەتەوە کە تورکیا بە سەرکردایەتی سەرکۆمار ئەردۆغان درێژە بە خەباتی خۆی دەدات دژبە ستەمکاران لە پێناو جیھانێک کە دادپەروەریی، ئاشتی و ئاسایشی تیایدا بەقەرار بێت.

پێشتر بنیامین ناتانیاھو لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس"، ھێرشی کردبووە سەر سەرکۆمار ئەردۆغان.



