بورهانەدین دوران: "قۆناغی ئێستای تورکیای بێ تیرۆر دەرخەری ئیرادەی دەوڵەت و گەلەکەمانە"

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بورهانەدین دوران لەبارەی پێشنیازی "یاسای چوارچێوە" کە بڕیارە لە چوارچێوەی قۆناغی تورکیا بێ تیرۆر پێشکەش بە پەرلەمان بکرێت، ڕایگەیاند، "واژووکردنی پڕۆژەیاساکە بۆ پێشکەشکردنی بە پەرلەمانی تورکیا بۆ بەهێزکردنی هاوبەندی نەتەوەیی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی، هەنگاوێکی مێژووییە لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆردا".

دوران لە هەژماری NSosyal پەیامێکی لەم بارەوە بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکاندا هاتووە: "واژووکردنی پڕۆژەیاساکە بۆ پێشکەشکردنی بە پەرلەمانی تورکیا بە مەبەستی بەهێزکردنی هاوبەندی نەتەوەیی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی، هەنگاوێکی مێژووییە لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆردا. ئەو قۆناغی ئاکامی دانوستان نییە بەڵکو دەرخەری ئیرادەی دەوڵەتەکەمان، گەلەکەمان و بنەمای سەروەری یاسایە. پێشینە کۆتاییهاتنە بە تیرۆر و دانانی چەکە بە بێ گەڕانەوە بۆی. مانای بەهێزکردنی بەرەی ناوخۆ کە سەرکۆمارمان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان باسی لێ دەکات، ئەمڕۆ گەورەترین هێزی ستراتیژی تورکیایە. بەرەیەکی ناوخۆی بەهێز، گەرەنتیکەری یەکگرتوویی، یەکێتی، برایەتی و باوەڕبوون بە داهاتووی هاوبەشی گەلەکەمانە".

