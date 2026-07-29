لە ڕێگەی ئاسمانیی و زەمینییەوە هه‌وڵه‌كان بۆ کوژاندنەوەی ئەو ئاگرەی دوێنێ لە دارستانەکانی شارۆچکەی کاش له‌ پارێزگای ئەنتاڵیا کەوتەوە، درێژه‌یان هه‌یه‌.

سەرەڕای ئه‌وه‌ی ناوچەكه‌ زه‌ویه‌كی سه‌خت، لێژ و بەردینە، تیمەكان به‌ درێژایی شەو له‌ هه‌وڵی چڕدابوون بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئاگرەکە.

تیمه‌كان بە ٢٦ ئۆتۆمبێلی ئاگرکوژێنەوە، نۆ ئۆتۆمبێلی دابینکردنی ئاو، پێنج ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری سەرەتایی و ١٥٥ کارمەندی تەکنیکی و ئاگرکوژێنەوە له‌ هه‌وڵدان بۆ كرنترۆڵ كردنی ئاگره‌كه‌.

لەگەڵ بەرەبەیاندا هێلیکۆپتەر و فڕۆکەکانیش دەستیان بە پشتیوانیکردنی کارەکانی كوژاندنه‌وه‌ی ئاگره‌كه‌ لە ئاسمانەوە کرد.

